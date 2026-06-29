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009826能取代VT嗎？投資人掀論戰 網點關鍵：費用率還是最大考量

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT網友討論即將上市的009826是否能取代VT，話題聚焦費用率、質押功能、複委託便利性，以及股息稅等優缺點，引發投資人熱議。圖／本報資料照片
PTT網友討論即將上市的009826是否能取代VT，話題聚焦費用率、質押功能、複委託便利性，以及股息稅等優缺點，引發投資人熱議。圖／本報資料照片

一名網友在PTT發文詢問，即將在台股上市、被稱為「台版VT」的貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826），是否有機會取代美股VT作為長期投資標的。他表示，009826具備免開複委託、可質押、遺產規劃及認列財產等優勢，雖然費用率較VT高，但仍好奇是否值得直接改投，引發網友熱烈討論。

不少網友認為，009826最大的優勢在於便利性，對只想透過台股投資全球市場的投資人來說相當有吸引力，也有人提到「可以質押又不用手續費」、「只想在台股買又想投資全世界也只有這隻」、「看自己的需求吧」。

不過，也有不少人認為費用率仍是關鍵考量，長期投資下來差距可能逐漸放大，留言表示「費用率高就PASS了」、「費用率還是沒那麼划算」、「沒有要借，這隻沒有一點比的上VT」。

另外，針對原PO提到的股息稅優勢，也有網友指出，美國股票配發股息時仍會被課徵相關稅負，只是反映方式不同，「30%一樣吃得到」、「股息一樣會扣30% 只是沒配給你算在淨值中」、「美股配息下來都是扣完稅的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009826貝萊德世界股票 ETF 淨值 VT 美股

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