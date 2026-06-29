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個股ETF引韓股巨震？ 證交所：台灣不考慮開放

中央社／ 台北29日電
台灣證券交易所表示，目前不考慮開放個股ETF。圖／AI生成。
台灣證券交易所表示，目前不考慮開放個股ETF。圖／AI生成。

近期韓股劇烈波動，多次引發熔斷，市場將茅頭指向連結三星電子、SK海力士等權值個股的2倍槓桿ETF。台灣證券交易所表示，以台灣的市場情勢、投資人交易與保護、ETF市場特性等因素，目前不考慮開放個股ETF。

證交所說明台、韓兩地市場差異，台灣目前沒有槓桿型的個股ETF，台灣目前槓桿型與反向型ETF，追蹤標的多為指數，主要反映大盤或特定市場指數的短期走勢，非集中在單一個股。

其次，證交所表示，南韓單一股票的單日漲跌幅限制高達30%，相較之下，台灣股票及ETF的單日漲跌幅限制10%，風險控管相對謹慎。

證交所強調，台灣的ETF商品設計及市場監理皆與南韓不同，不致出現像韓國一樣，因ETF導致市場暴跌的情形。

韓國5月開放連結三星電子、SK海力士的槓桿ETF，吸引資金大舉進場，韓國金融監督院（FSS）院長李燦鎮日前公開坦承，政府批准與國內最知名晶片股掛鉤的槓桿型基金流於草率，加劇市場波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

韓股 證交所 SK海力士

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