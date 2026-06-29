韓股巨震引發關注 證交所：不會開放個股ETF

近期韓股不時出現熔斷級巨震拉回，震央來自三星電子、SK海力士等個股ETF，震波殃及日、台股市。據悉，金管會與證交所等單位已密切關注此現象，內部也早有不開放個股ETF的共識。

韓股今年漲勢凌厲，但上周風雲變色，法人將矛頭指向南韓4月開放槓桿個股ETF。因連結權值股的二倍槓桿個股ETF，一旦市場有風吹草動，就會放大個股賣壓，傳導到整體市場。

證交所強調，近期南韓案例，不能簡單套用在台灣。以台灣市場情勢，考量投資人交易與保護、ETF市場特性等，不會開放個股ETF。

對於台韓兩地ETF差異，證交所舉兩點解釋。首先，台灣目前沒有槓桿個股ETF，台灣的槓桿型與反向型ETF追蹤標的大多是「指數」，主要反映大盤或特定市場指數短期走勢，不是集中在單一個股。此外，南韓單一股票單日漲跌幅為30%，台灣股票及ETF為10%，風險控管相對謹慎。台灣商品設計及市場監理與南韓不同，不會有韓國ETF導致市場暴跌情形。

其次，台灣ETF投資人「愈跌愈買」，對市場有一定穩定作用；再者，買進台灣ETF，等於買進一籃子股票，可減緩整體市場賣壓。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。