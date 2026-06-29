挑選債券ETF 有眉角

台灣債券ETF市場蓬勃發展，上櫃債券ETF資產規模逼近新台幣3兆元。其中，債券被動式ETF所追蹤標的指數涵蓋美債、澳債、全球公司債、新興市場債、非投資等級債等多元主題；債券主動式ETF無須追蹤指數，可靈活配置投資部位，為投資人提供多樣化的ETF商品選擇。

由於債券ETF能提供穩定現金流，又具備高流動性，已成為國人資產配置的重要工具之一。櫃買中心提醒投資人，面對種類日益多元的債券ETF商品，不宜僅以配息率高低作為唯一評選標準，應充分瞭解配息來源與投資風險，審慎挑選適合商品，才能有效達成理財目標。

債券ETF重要配息來源為債券利息收入，債息收入的高低取決於ETF基金所持有債券的票面利率。此外，ETF基金若賣出持有債券，且賣出成交價格高於買入成本而產生獲利，則「已實現資本利得」在扣除已實現及未實現資本損失後，也是配息來源之一，進一步增加配息金額。

債券ETF另一項可能配息來源是「收益平準金」，債券ETF除了於次級市場交易，同時也接受投資人向投信公司申購，為避免不同時點進場之投資人配息權益被大額申購稀釋，許多ETF會透過收益平準金機制，維持配息公平性。金管會已規範ETF收益分配及收益平準金啟動原則，因此ETF在達到收益平準金啟動標準時才能動用收益平準金配息。

有鑑於各檔ETF的配息來源不一，櫃買中心建議投資人透過ETF收益分配公告充分瞭解配息來源組成，並且留意ETF的資本利得會隨市場走勢變動，而收益平準金的動用則受申購情形影響，不應將資本利得及收益平準金認定為每次配息的固定來源。

櫃買中心表示，投資人除了要看懂配息來源，也必須瞭解收益分配機制及配息對基金淨值的影響。

ETF進行收益分配時，基金淨值將依配息金額相應減少，因此ETF的配息金額並不等同於額外獲利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。