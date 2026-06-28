短線市場敏感 00990B經理人：配置留意非投等債表現

國泰投信指出，儘管地緣政治風險降溫、市場情緒回穩，但短期內對於宏觀消息的反應依舊敏感，投資人在資產配置上，應適度納入債券資產以平衡波動，在宏觀經濟維持擴張的背景下，非投資等級債券的歷史表現往往優於其他債種，投資價值浮現。

國泰投信推出的新一代非投等債ETF：國泰收益非投等債ETF（00990B），追蹤博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數，其獨創明日之星加權機制，幫助投資人提前捕捉債信改善契機；加上基金採取月配息機制與收益平準金策略，符合台灣投資人偏好領息訴求，00990B每股發行價僅10元，1萬元即可輕鬆入手，募集期至6月18日截止。

國泰投信提到，近期美債殖利率居高不下，引領金融業展現強勁鎖利力道。根據金管會統計，4月金融三業淨買債總額達新台幣2,492億元，創史上同期新高，銀行與壽險更雙雙湧現千億級買盤，印證地緣政治與通膨疑慮下，債市已成法人資金避風港，全年買債規模有望再度衝破兆元大關。

國泰收益非投等債（00990B）基金經理人陳韻竹提到，布局非投等債最核心的關鍵，在於防範違約風險。00990B追蹤指數在信評篩選上採取「一票否決制」，只要三大信評機構中有任何一家將企業評等歸類於CCC+或以下，便直接剔除，也因此指數歷史違約率壓低至0.01%，低於同期全球非投資等級債的3.21%，以及美國非投資等級債的0.16%。此外，在確保債信品質後，指數鎖定市場上票面利率相對最高的前30%企業，目前00990B追蹤指數之票面利率達8.78%，遠高於美國非投等債的6.61%，以及全球非投等債的6.25%。

除了極具吸引力的票息與低違約率，00990B最大亮點在於獨家引進的「明日之星」機制。當非投資等級債券發行人的信評達BB-或以上且具有正向展望時，指數將對其權重進行雙倍放大，藉此提前布局極具升評潛力的企業。以知名企業Uber債券為例，其在2023年獲得正向展望納入明日之星機制後，債券價格隨即獲得「聰明錢」提前反映，並於2024年正式被調升為投資等級債，讓投資人有望利差、價差雙收。

在產業配置上，00990B的投資標的廣泛涵蓋食、衣、住、行、育、樂等各產業的一流龍頭。值得注意的是，其中更包含輝達多次砸錢注資的資料中心營運商CoreWeave，近期AI熱潮的外溢效應已實質反映在企業獲利上，帶動強勁資本支出與融資需求，並迅速外溢至跨信用、房地產及基礎電力設施。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。