快訊

蝴蝶谷4死招魂場面哀戚 子女擲筊第8次「一句承諾」才有結果

明水氣依然偏多！西半部慎防午後雷雨 1周內恐生成2熱帶性低氣壓

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／韓股上周五重挫都是因為「它」？台灣官方表態：不開放

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
南韓股市交易示意圖。（歐新社）
南韓股市交易示意圖。（歐新社）

亞股26日出現「黑色星期五」血洗，韓股暴跌5.8%居亞股之最，市場研判南韓散戶大量湧入二倍槓桿個股ETF，後又引發連鎖性賣壓，是近期韓股重挫元凶。台灣目前沒有個股ETF，但南韓4月上市二倍槓桿個股ETF後，外界高度關注台灣會否跟進，對此，臺灣證券交易所表示，以目前台灣的市場情勢、投資人交易與保護、ETF市場特性等，不參考開放個股ETF。

韓國近期連結三星電子、SK海力士等權值股的大型個股槓桿與反向商品造成市場巨幅波動，拖累日股、台股同步跳水。槓桿型個股ETF對市場有助漲助跌的效果，因槓桿工具直接連結單一大型個股時，投資人交易行為不只會受到市場方向影響，也可能反過來放大個股買賣壓力；若該個股又是指數權重極高的龍頭公司，單一股票的劇烈波動便可能進一步傳導至整體市場。南韓股市暴跌，讓不少人擔心台灣會不會有相同的問題。

證交所表示，近期韓國案例所反映的問題，不能簡單套用到台灣。因為台灣與韓國在槓反ETF制度設計存在明顯差異。若忽略其間差異，容易高估台灣ETF對市場波動的放大效果，也可能低估台灣ETF在股市大跌時所發揮的穩定功能。

首先，台灣槓桿型與反向型ETF多以指數為追蹤標的，並透過期貨、選擇權等衍生性金融商品達成每日正向倍數或反向倍數的投資效果。換言之，台灣的槓反ETF本質是「期貨型」或「衍生性商品型」的指數工具，主要反映大盤或特定市場指數的短期走勢。其風險來源主要來自整體市場指數與期貨市場，而不是集中在單一個股。加上韓國單一股票單日漲跌幅為30%，台灣股票及ETF則為10%，台灣風險控管相對謹慎。台灣在商品設計及市場監理與韓國不同，不會有韓國ETF導致市場暴跌情形。

其次，每當台股因國際政經事件出現急跌，市場常見現象不是ETF大規模贖回，而是投資人逆勢申購。例如，去年4月美國宣布對等關稅、年初美伊戰事、近期6月5日的美股大跌，ETF市場均出現上百組甚至上千組淨申購數量。這種「愈跌愈買」的行為，對市場具有一定穩定作用。ETF申購代表資金實際流入市場，在市場下跌時有助於承接部分賣壓，也向市場傳遞長期資金持續投入的訊號。這也反映許多投資人選擇透過ETF長期參與台灣資本市場成長，而非因短期波動恐慌退出市場。

相對於個股ETF只連結一檔個股，投資人在市場大跌時，可能因資訊不對稱、公司基本面不確定或價格快速下跌而選擇停損；但台灣的ETF投資人買進的是一籃子股票或市場指數，投資決策較不容易受到單一公司消息影響。因此，當市場出現非理性恐慌時，ETF申購資金可以提供分散化的承接力量，降低流動性快速消失的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

韓股 SK海力士 台股

延伸閱讀

慘跌近10％後反彈！韓股今開盤漲逾3％ 昨遭未實現收益稅重創熔斷創紀錄

無懼大盤重挫 台股 ETF 強悍資金挺 00631L衝上第一

買0050正二會賠錢嗎？他怕「一買就套牢」 過來人曝最大風險

台股拉回逾千點 00631L成交金額衝歷史次高

相關新聞

獨家／韓股上周五重挫都是因為「他 」？台灣官方表態：不開放

亞股26日出現「黑色星期五」血洗，韓股暴跌5.8%居亞股之最，市場研判南韓散戶大量湧入二倍槓桿個股ETF，後又引發連鎖性賣壓，是近期韓股重挫元凶。台灣目前沒有個股ETF，但南韓4月上市二倍槓桿個股ETF後，外界高度關注台灣會否跟進，對此，臺灣證券交易所表示，以目前台灣的市場情勢、投資人交易與保護、ETF市場特性等，不參考開放個股ETF。

台股上周大跌反映短期去槓桿 法人：基本面趨勢不變

台股加權指數上周大跌1893.44點、跌幅4.1%，周二盤中衝抵48218點創高，隨後連三日重挫收於44571點，單周振幅逾3700點。展望本周，法人認為，台股下殺主要反映外部風險升溫下的獲利調節，而非趨勢反轉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。