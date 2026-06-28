獨／韓股上周五重挫都是因為「它」？台灣官方表態：不開放

亞股26日出現「黑色星期五」血洗，韓股暴跌5.8%居亞股之最，市場研判南韓散戶大量湧入二倍槓桿個股ETF，後又引發連鎖性賣壓，是近期韓股重挫元凶。台灣目前沒有個股ETF，但南韓4月上市二倍槓桿個股ETF後，外界高度關注台灣會否跟進，對此，臺灣證券交易所表示，以目前台灣的市場情勢、投資人交易與保護、ETF市場特性等，不參考開放個股ETF。

韓國近期連結三星電子、SK海力士等權值股的大型個股槓桿與反向商品造成市場巨幅波動，拖累日股、台股同步跳水。槓桿型個股ETF對市場有助漲助跌的效果，因槓桿工具直接連結單一大型個股時，投資人交易行為不只會受到市場方向影響，也可能反過來放大個股買賣壓力；若該個股又是指數權重極高的龍頭公司，單一股票的劇烈波動便可能進一步傳導至整體市場。南韓股市暴跌，讓不少人擔心台灣會不會有相同的問題。

證交所表示，近期韓國案例所反映的問題，不能簡單套用到台灣。因為台灣與韓國在槓反ETF制度設計存在明顯差異。若忽略其間差異，容易高估台灣ETF對市場波動的放大效果，也可能低估台灣ETF在股市大跌時所發揮的穩定功能。

首先，台灣槓桿型與反向型ETF多以指數為追蹤標的，並透過期貨、選擇權等衍生性金融商品達成每日正向倍數或反向倍數的投資效果。換言之，台灣的槓反ETF本質是「期貨型」或「衍生性商品型」的指數工具，主要反映大盤或特定市場指數的短期走勢。其風險來源主要來自整體市場指數與期貨市場，而不是集中在單一個股。加上韓國單一股票單日漲跌幅為30%，台灣股票及ETF則為10%，台灣風險控管相對謹慎。台灣在商品設計及市場監理與韓國不同，不會有韓國ETF導致市場暴跌情形。

其次，每當台股因國際政經事件出現急跌，市場常見現象不是ETF大規模贖回，而是投資人逆勢申購。例如，去年4月美國宣布對等關稅、年初美伊戰事、近期6月5日的美股大跌，ETF市場均出現上百組甚至上千組淨申購數量。這種「愈跌愈買」的行為，對市場具有一定穩定作用。ETF申購代表資金實際流入市場，在市場下跌時有助於承接部分賣壓，也向市場傳遞長期資金持續投入的訊號。這也反映許多投資人選擇透過ETF長期參與台灣資本市場成長，而非因短期波動恐慌退出市場。

相對於個股ETF只連結一檔個股，投資人在市場大跌時，可能因資訊不對稱、公司基本面不確定或價格快速下跌而選擇停損；但台灣的ETF投資人買進的是一籃子股票或市場指數，投資決策較不容易受到單一公司消息影響。因此，當市場出現非理性恐慌時，ETF申購資金可以提供分散化的承接力量，降低流動性快速消失的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。