凱基00407A「3好」原則發掘價值尚未反映的投資機會

觀察今年各類資產的報酬表現，台股2026年以來已累積52%的報酬率，領先主要股市表現，甚至比石油表現更好，儘管偶遇短線震盪，今年多頭格局仍未見改變態勢，隨著市場定調「實用的」代理型AI已經落地，算力的龐大需求也讓市場持續看好台廠供應鏈的成長空間。

主動凱基台灣ETF（00407A）研究團隊表示，AI的發展敘事，已由過去訓練導向轉向推論與代理任務為主，使算力需求從一次性投資轉為長時間、持續性的運算需求。此一結構性變化推升GPU、HBM、ASIC、CoWoS、矽光子（CPO）、800V高壓直流供電與液冷散熱等需求爆發，進一步鞏固台廠在 AI 軍備競賽中的不可替代地位，台股後市仍偏多看好。

AI需求持續擴張、產業發展加速落地的背景下，市場資金仍聚焦與AI 基礎建設及應用需求高度連動的市場，具關鍵供應鏈地位的台股就是無法被忽略的市場之一。為助攻投資人追求超額報酬*機會，主動凱基台灣（00407A）ETF研究團隊採用的「3好」原則有望發掘價值尚未反映的投資機會，並非追逐市場短期熱度的題材；而所謂的3好就是Good Story（好題材）、Good Company（好公司），及Good Price（好價格）。

主動凱基台灣ETF（00407A）研究團隊透過AI輔助整理分析各類外資報告，並使用量化系統監控超過50個次產業的營收成長、股價動能，挑選出真正具長線發展趨勢題材的族群；同時評估各產業間的龍頭企業及具成長空間的挑戰者各自的競爭優勢，並進行財務分析，確保所選公司具備真實的趨勢獲利能力；此外，儘管一間好公司具備好題材，但若買在相對高點的價格，也是一種投資風險，所以主動凱基台灣ETF（00407A）研究團隊會利用估值模型，從本益比、股價淨值比等數值，判斷價格合理性。

主動凱基台灣ETF（00407A）已成立掛牌上市，首創主動台股ETF不配息再投入機制，主動操作升維時間複利；主動凱基台灣（00407A）經理費每年0. 75%，保管費每年0.035%，保管銀行為彰化銀行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。