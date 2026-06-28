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群益臺灣加權正2 00685L將1拆24 最後交易日為6月30日

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
00685L分割預估作業日程。（資料來源：投信官網） 楊伶雯
00685L分割預估作業日程。（資料來源：投信官網） 楊伶雯

繼元大台灣50正2（00631L）今年3月時1拆分為22之後，群益臺灣加權正2（00685L）也將進行分割，將1拆成24，分割後可能成為市場上小資族最易入手的台股正二ETF。00685L 在6月30日為最後交易日、7/1-7/6停止申贖與交易、7/3-7/6停止過戶、7/7恢復申贖、交易、借券、過戶。

統計顯示，在四檔台股2倍槓桿ETF中，今年來，群益臺灣加權正2（00685L）以116.9%的漲幅高居第一，其次是國泰臺灣加權正2（00663L）漲115.3%、富邦臺灣加權正2（00675L）漲114.4%、元大台灣50正2（00631L）漲113.7%。

ETF理財達人表示，在多頭時，台股正2 ETF的累積報酬率往往遠大於原型指數的兩倍，因為台股正2 ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金。

ETF理財達人表示，目前市面上台股槓反ETF管理費最高來到1%，最低管理費僅0.3%，兩者相差逾三倍，長期投資人可別小看這筆隱形支出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00685L群益臺灣加權正2 群益 正二 槓桿

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