群益臺灣加權正2 00685L將1拆24 最後交易日為6月30日

繼元大台灣50正2（00631L）今年3月時1拆分為22之後，群益臺灣加權正2（00685L）也將進行分割，將1拆成24，分割後可能成為市場上小資族最易入手的台股正二ETF。00685L 在6月30日為最後交易日、7/1-7/6停止申贖與交易、7/3-7/6停止過戶、7/7恢復申贖、交易、借券、過戶。

統計顯示，在四檔台股2倍槓桿ETF中，今年來，群益臺灣加權正2（00685L）以116.9%的漲幅高居第一，其次是國泰臺灣加權正2（00663L）漲115.3%、富邦臺灣加權正2（00675L）漲114.4%、元大台灣50正2（00631L）漲113.7%。

ETF理財達人表示，在多頭時，台股正2 ETF的累積報酬率往往遠大於原型指數的兩倍，因為台股正2 ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金。

ETF理財達人表示，目前市面上台股槓反ETF管理費最高來到1%，最低管理費僅0.3%，兩者相差逾三倍，長期投資人可別小看這筆隱形支出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。