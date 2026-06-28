永豐00410A主動選股力拚超越大盤 7月13日募集啟動

永豐投信指出，台股結構正在轉型為「AI產業鏈輪動」，AI題材成為驅動台股長線成長的核心力量。隨著資金持續湧入，AI供應鏈的投資價值正逐步被市場認同，若能掌握此趨勢，投資人將有機會在轉折時點中脫穎而出。

永豐投信即將於7月13日募集永豐台灣科技趨勢主動式ETF（00410A），以主動研究方式鎖定台灣科技產業的長期成長契機。不同於被動追蹤指數，主動式ETF能靈活調整投資組合，聚焦具備未來動能的公司，追求長期超越大盤表現。對投資人而言，無論是長線布局或波段操作，均能透過此基金掌握台灣科技產業的核心成長動力，成為資產配置的重要核心。

永豐投信表示，台積電目前為台股領頭羊，但AI產業鏈中仍蘊藏眾多「隱形冠軍」。00410A將深入研究發掘出更多具備潛力的優質公司，鎖定「投資神山群」概念。這些企業在AI供應鏈中扮演關鍵角色，能為投資組合帶來多元化優勢。基金配置兼顧龍頭股與新興冠軍，讓投資人不僅能分享護國神山的成長紅利，也能掌握其他具備爆發力的產業股，提升整體投資效益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。