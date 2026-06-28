成交前十大一半都主動式 ETF 掛牌新兵00407A 日均量58萬張最高

上周台股下跌4.0%，不過ETF成交依然熱絡，顯示散戶越跌越買，而且日均量前十強有一半都是主動式台股ETF，顯示散戶偏好。日均量最高的是上周三剛掛牌的主動凱基台灣（00407A），高達58.0萬張，其次元大台灣50正2（00631L）有43.9萬張，第三名的主動統一升級50ETF（00403A），則有39.2萬張。

成交日均量第四至六名ETF分別為主動統一台股增長、凱基台灣TOP50、元大台灣50反1，日均量都逾20萬張。七到十名的元大台灣50、主動復華未來50、主動富邦台灣龍耀，以及群益台灣精選高息，日均量都逾12萬張。

統一投信投研團隊表示，台灣經濟動能十分強勁，主計處與央行雙雙上修今年GDP成長率預估，出口數據亦持續創下單月新高，顯示在AI商機帶動下，下半年出口表現可期。然而指數短線創高後，仍需留意修正壓力，包含去年第3季接單基期墊高，可能使年增率放緩，以及技術線型乖離與融資餘額偏高等因素，但健康整理有助延續多頭走勢的續航力。

投信法人指出，在強勁企業獲利驅動下，台股將呈震盪走高格局，投資人可透過分批進場或定期定額，布局台股ETF以掌握台股長期成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。