三檔ETF換股 受關注

復華台灣科技優息（00929）、中信上櫃ESG 30、兆豐電子高息等權等三檔台股ETF追蹤的指數定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自昨日交易結束後生效，即29日起生效；廣達、中華電、台灣大等個股將迎來ETF買盤。

三檔ETF合計規模為1,385.42億元，進一步檢視新增及刪除股，其中，廣達、中華電、台灣大、旭隼被兩檔ETF納入；神基、是方則是一增一刪；至於頎邦則被兩檔ETF刪除。

復華台灣科技優息追蹤特選臺灣上市上櫃科技優息指數，且調整指數定期審核生效日（含）起設有八個交易日的指數調整過渡期，此次50檔成分股中新增及刪除各22檔，新增鴻海、佳世達、英業達、技嘉、微星、瑞昱、廣達、中華電、信邦、台灣大、緯創、神達、遠傳、祥碩、崇越、瀚宇博、亞翔、精成科、旭隼、洋基工程、元太、至上；刪除仁寶、台積電、宏碁、群光、億光、美律、聯發科、神基、文曄、家登、和碩、中磊、頎邦、瑞儀、廣明、力成、群電、環球晶、是方、崑鼎、矽創、富邦媒。

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