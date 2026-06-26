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無懼台股寫單周最大跌點紀錄 投資人勇敢進場加碼槓桿ETF

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

台股於本周隨全球股市進入高檔震盪，大盤周跌1,893點，寫下單周最大跌點紀錄，然而投資人無懼回檔，資金勇敢加碼槓桿型商品。同期間台股正2ETF日均成交量、成交金額均較前一周成長逾六成，其中，元大台灣50正2（00631L）更創下單周歷史新高，顯見「第四法人」對台股深具信心。

統計本周台股正2 ETF日均成交金額、成交量皆較前一周放大，其中，00631L以日均168.3億元的成交金額、43.9萬張的成交量，雙雙刷下單周新高紀錄；其表現也遙遙領先同類型商品，如國泰台灣加權正2（00663L）、富邦台灣加權正2（00675L）與群益台灣加權正2（00685L），單周的日均成交金額落在11.4億元至20.2億元之間，日均成交量則約為3,300張至1.8萬張。

法人分析，自2025年川普貿易關稅後，投資人深知若非基本面變化造成的下跌，逢低進場是最佳策略，市值型ETF擁有不錯過大盤漲勢特性，是低點加碼的重要標的，而積極的投資人更會透過槓桿型ETF來增益。

00631L為國內規模最大的槓桿型ETF，不論在成交量、成交金額上都居冠同類型商品。近期，00631L日前調整增持台積電（2330）現貨，補足相關曝險後績效更加貼近台灣50指數單日正向兩倍，表現將持續與加權指數正2 ETF有所差異，成為投資人最青睞的追求高報酬的正2商品。

法人更進一步分析，近年來隨著ETF規模日漸龐大，資金透過0050、00631L等市值型進場配置，買超權值股，已讓台股逐步走向散戶、外資分庭抗禮的新局面，且因為ETF「資金集中、標的集中」，強大力量形成護航台股的第四法人，將是未來台股攻克5萬大關的重要基石。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台積電 國泰

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