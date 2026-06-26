熱門高股息ETF換股 00929納鴻海刪台積電

台灣指數公司今天公布最新指數定期審核結果，其中復華台灣科技優息ETF（00929）追蹤指數大洗牌，新增鴻海、廣達、中華電等22檔成分股，刪除台積電、聯發科、富邦媒等22檔。

台灣指數公司公布2026年6月29日指數定期審核結果，相關成分股異動於6月26日交易結束後生效，也就是6月29日起生效。

此次指數審核結果，涉及追蹤ETF包括中信上櫃ESG30（00928）、復華台灣科技優息（00929）及兆豐電子高息等權（00943）。

據審核結果，00929追蹤指數「台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技優息指數」此次新增22檔成分股，包括鴻海、佳世達、英業達、技嘉、微星、瑞昱、廣達、中華電、信邦、台灣大、緯創、神達、遠傳、祥碩、崇越、瀚宇博、亞翔、精成科、旭隼、洋基工程、元太與至上。

遭刪除的22檔成分股則包括仁寶、台積電、宏碁、群光、億光、美律、聯發科、神基、文曄、家登、和碩、中磊、頎邦、瑞儀、廣明、力成、群電、環球晶、是方、崑鼎、矽創與富邦媒。

此外，兆豐電子高息等權ETF（00943）追蹤的「台灣指數公司特選台灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」也調整成分股，新增20檔，包括廣達、精元、中華電、義隆、神基、聯陽、增你強、零壹、台灣大、漢科、安勤、華擎、凡甲、智易、洋華、緯軟、振曜、耕興、旭隼、是方。

遭刪除20檔包括信錦、聯電、國巨、友達、新巨、聯詠、僑威、日電貿、全科、優群、台星科、由田、瑞鼎、台半、中美晶、頎邦、台表科、啟碁、廣積、翔名。

至於中信上櫃ESG30 ETF（00928）追蹤的「台灣指數公司特選上櫃ESG30指數」，此次定期審核維持原成分股名單，沒有新增或刪除成分股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。