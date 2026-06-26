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00929等三檔台股ETF換股出爐 刪台積電、聯發科、聯電等

「住30年從未這麼嚴重」雨彈狂炸竹北釀淹水 道路封閉、住家泡水

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00929等三檔台股ETF換股出爐 刪台積電、聯發科、聯電等

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

臺灣指數公司26日公告包含復華台灣科技優息（00929）、中信上櫃ESG 30（00928）、兆豐電子高息等權（00943）共三檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自6月26日交易結束後生效（亦即6月29日起生效）。

復華台灣科技優息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數，且調整指數定期審核生效日（含）起設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在8個交易日內調整。此次50檔成分股中新增及刪除各22檔。

復華台灣科技優息新增股包含鴻海（2317）、佳世達（2352）、英業達（2356）、技嘉（2376）、微星（2377）、瑞昱（2379）、廣達（2382）、中華電（2412）、信邦（3023）、台灣大（3045）、緯創（3231）、神達（3706）、遠傳（4904）、祥碩（5269）、崇越（5434）、瀚宇博（5469）、亞翔（6139）、精成科（6191）、旭隼（6409）、洋基工程（6691）、元太（8069）、至上（8112）；刪除仁寶（2324）、台積電（2330）、宏碁（2353）、群光（2385）、億光（2393）、美律（2439）、聯發科（2454）、神基（3005）、文曄（3036）、家登（3680）、和碩（4938）、中磊（5388）、頎邦（6147）、瑞儀（6176）、廣明（6188）、力成（6239）、群電（6412）、環球晶（6488）、是方（6561）、崑鼎（6803）、矽創（8016）、富邦媒（8454）。

中信上櫃ESG 30追蹤臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數，此次30檔成分股無新增及刪除。

兆豐電子高息等權追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數，且調整指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在3個交易日內調整。此次50檔成分股中新增及刪除各20檔。

兆豐電子高息等權新增股有廣達、精元（2387）、中華電、義隆（2458）、神基、聯陽（3014）、增你強（3028）、零壹（3029）、台灣大、漢科（3402）、安勤（3479）、華擎（3515）、凡甲（3526）、智易（3596）、洋華（3622）、緯軟（4953）、振曜（6143）、耕興（6146）、旭隼、是方；刪除信錦（1582）、聯電（2303）、國巨*（2327）、友達（2409）、新巨（2420）、聯詠（3034）、僑威（3078）、日電貿（3090）、全科（3209）、優群（3217）、台星科（3265）、由田（3455）、瑞鼎（3592）、台半（5425）、中美晶（5483）、頎邦、台表科（6278）、啟碁（6285）、廣積（8050）、翔名（8091）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯電 聯發科 ETF

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