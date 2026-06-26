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2檔連結式ETF掌握日本投資契機 三大特色具優勢

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所持續推動商品國際化與市場多元化發展，積極串聯海外主要資本市場，深化跨境ETF合作機制。隨著台日連結式ETF在台掛牌交易，投資人可透過熟悉的台灣證券市場，以更便利、透明且有效率的方式參與日本市場成長契機，進一步落實全球資產配置。

目前台灣已上市兩檔台日連結式ETF：野村投信發行的「野村日本東證ETF」（009812）及國泰投信發行的「國泰大和日本不動產收息ETF」（009817）。連結式ETF透過國內ETF連結海外ETF的架構，將國際市場商品引進台灣交易平台，使投資人能透過既有證券帳戶，以新台幣交易下單，參與海外ETF的投資機會。此一制度不僅擴大投資人商品選擇，也有助於提升我國ETF市場廣度，強化台灣作為亞洲資產管理中心的重要角色。

對投資人而言，台日連結式ETF具備三大特色：1. 投資管道更便利：可在台灣市場以熟悉的交易環境、以新台幣進行投資，直接參與日本的投資機會，降低投資國際市場的門檻。2. 資產配置更靈活：可作為分散單一市場風險、掌握海外題材的工具，有機會更有效率的配置日股資產，增加投資組合多元性。

3. 資訊取得更透明：相對直接赴日投資之資訊取得，投資人可依照投信公司每日揭露之淨值、折溢價、成分股等資訊，隨時掌握台日連結式ETF投資狀況，提升投資決策的便利性與透明度。

台日連結式ETF的推出，不只是投資商品的創新，更是台灣資本市場邁向國際化的重要里程碑。透過制度合作、商品連結與市場互通。證交所將持續打造更開放、更便利、更具國際競爭力的ETF多元商品，協助投資人資產配置站在台灣、布局全球。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

資本市場 日股 日本

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