009826一口氣打包全球好公司！達人點「定位是壓艙石」：穩穩漲、不用期待飆漲

終於，台灣也要有全球股票型ETF了。

昨日貝萊德投信官網釋出訊息，即將於7月15日～7月21日募集全球股票型ETF，貝萊德世界股票（009826），幾個重點如下（資訊來源：貝萊德投信官網）：

1.追蹤指數：標普TIP世界股票指數（S&P TIP Global All Cap Index）。

2.不配息，發行價10元。

3.全球布局近40國、分散11大產業。

4.標普TIP世界股票指數，目前成分股約2274檔。版主猜測，009826可能會採取最佳化複製法，因此成分股可能會有一千多檔。

5.前10大成分股：輝達（5.01%）、蘋果（3.8%）、字母（3.38%）、微軟（3.02%）、亞馬遜（2.32%）、博通（2.14%）、台積電（1.77%）、Meta（1.16%）、三星電子（1.07%）、美光（0.92%）。

6.前5大投資國：美國（62.7%）、英國（5.6%）、日本（3.4%）、台灣（3.2%）、加拿大（3.1%）。

7.內扣費用：經理費150億以下0.45%、150億以上0.4%；管理費50億以下0.15%、50～100億0.12%、100億以上0.1%。

簡言之，總內扣費用介於0.5%～0.6%（未計入其他摩擦成本），視規模大小而定。

如果009826真的能布局40國、分散11大產業、成分股超過一千檔，分散性就相當足夠，0.5%～0.6%的總內扣費用也算合理（以台灣標準衡量）。

如果您和版主一樣，不喜歡投資海外上市的ETF（例如VT），但又想投資全世界，009826看起來會是很值得投資的產品。

版主很大可能會配置一些009826，如果最終決定投資，則版主原本已投資許久的標普五百指數ETF，就必須重新審視其在資產組合裡的定位。

畢竟009826有62.7%投資美國，與標普五百指數成分股重疊性很大，同時持有這兩檔有疊床架屋的缺點。

該出清標普五百指數ETF還是保留一部分，或者持續投資標普五百指數、放棄009826，版主還須仔細思考。

009826很適合做為資產的壓艙石，畢竟分散全球，不用擔心單一市場風險，但不要期待會出現震撼人心的瘋狂走勢。

VT今年至目前為止，漲幅約9.33%，表現其實也不差，但對比台股大盤今年57.6%的漲幅，VT顯得非常落寞。

因此，如果您決定挪部分預算投資009826，就把它視為防守部位，不要期待它會爆炸性往上跑，畢竟它帶來的是全球的平均報酬。

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