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0050該怎麼買手上有120萬資金？網喊「歐印刪App」：不用怕總會漲回來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名股票新手發文詢問，手握120萬元該一次投入0050還是分批進場，引發網友熱議，留言分成支持「歐印」與分批布局兩派。中央社
一名股票新手發文詢問，手握120萬元該一次投入0050還是分批進場，引發網友熱議，留言分成支持「歐印」與分批布局兩派。中央社

一名網友在PTT表示，自己是股票新手，目前手上約有120萬元資金，打算投入元大台灣50（0050），之後再以定期定額方式長期持有。不過，他猶豫一開始該如何布局，是一次投入、分12個月慢慢買，還是初期投入較多，因此發文向網友請益。

貼文曝光後，最多人直接給出相同答案，紛紛留言「歐印」、「歐印，然後刪app」、「0050不用怕 總會漲回來」、「有錢就all in」、「現在歐印」、「閉著眼睛買」，也有人說「現金全部丟下去+設定定期定額後刪app」。

不過，也有部分網友認為可以採取分批布局策略，像是「先買一半，跌到季線再買一半」、「分10次買」、「每跌10元買10萬」、「一個月投20萬，像今天大跌再加碼20萬，半年投完」，希望兼顧進場時機與心理壓力。

另有網友提醒，新手最大的挑戰不一定是報酬率，而是能否承受市場波動。有留言指出，「理論上勝率最高單筆投入，但你說自己是新手，那最大的問題其實不是勝率，而是你根本就還沒有試過自己能不能扛住回吐」，建議可透過分批投入，觀察自己的投資習慣與承受能力。

不少人喊「歐印、刪App」，也有較保守的網友建議採分批投入，認為比起追求最佳報酬，更重要的是能夠承受市場波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型

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