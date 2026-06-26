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009826「台版VT」該跟？指數投資達人提三點感想：總算推出有益標的而非垃圾

聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
竹軒贊同台版VT「009826」提供投資全球的新管道，但強調須觀察業者造市與規模流通量以防步入清算後塵，且應視個人作息與需求決定是否由VT轉換。記者余承翰／攝影
竹軒贊同台版VT「009826」提供投資全球的新管道，但強調須觀察業者造市與規模流通量以防步入清算後塵，且應視個人作息與需求決定是否由VT轉換。記者余承翰／攝影

關於號稱台版VT的貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）。

嗯，其實好像也不用我多講，很多人把細節和差異性都拉出來比了。所以問我的感想會是：

1.我是贊同在台灣市場有投資全世界的工具和標的。

2.好不好，基本上讓009826跑個幾年再來說，並且要看業者會不會積極造市，規模流通量對投資者來說是很重要的事。

如果業者不積極造市，台灣投資者又是雷聲大雨點小，很有可能會下市的。我們可以舉一個例子：元大韓國市場ETF，還記得這檔嗎？因為規模太小，早早清算了。

所以我自己會觀察和等待。

3.嗯，適合把VT之類換回009826嗎？因為可以省稅之類。

這個看個人。

其實如果你晚上是準時九點十點睡覺的，可能VT還是更好一點，因為你不會盯著股市看...

總之很開心台灣市場總算也出對投資大眾有益的投資標的，而不是永遠出一堆垃圾。

◎感謝 竹軒的親子理財筆記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009826貝萊德世界股票 VT ETF

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