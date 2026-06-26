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0050正二全押且無現金恐面臨斷頭風險！網：不盲目借貸是勝率關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
網勸0050正二全押且無現金恐遭斷頭，正二教則舉實績反駁長期報酬豐厚，內行點出不盲目借貸並維持現金平衡才是獲利關鍵。中央社
網勸0050正二全押且無現金恐遭斷頭，正二教則舉實績反駁長期報酬豐厚，內行點出不盲目借貸並維持現金平衡才是獲利關鍵。中央社

近期不少投資人討論0050正二（00631L、00685L），一名網友就在PTT發文提醒，認為越來越多人投入槓桿型ETF，卻未必真正理解背後風險。他強調，正二雖然是投資工具，但終究屬於槓桿商品，若全押、搭配質押或融資，一旦遇到長時間修正，可能面臨巨大的資金壓力。

原PO表示，最危險的情況就是「全押、無現金、不做DCA」。他指出，如果市場連續下跌數天甚至數周，又碰上像2022年那樣修正一整年，把資金一次押在高點，還背負借貸壓力，帳面資產可能大幅縮水，不僅無法低檔攤平，甚至可能因維持率不足遭到斷頭，「連等它回來的門票都沒了」。

不過，不少網友並不認同「不能放長期」的說法，紛紛留言反駁，「說個笑話 不能放長期」、「放長期的都幾百%了你知道嗎 笑死」、「不能放長期結果一堆人放3年比多大盤2.5倍」，也有人表示，「可是我損益還是紅的欸 那我繼續持有」。

也有部分網友認為，真正的重點不是正二本身，而是資金管理。有網友指出，「正二教第一條就是保持現金平衡，買到滿今天沒錢加碼的根本不是正二教」，另有人表示，「現貨買正二，無腦多，勝率超高」，認為若沒有借貸、保留足夠現金，與槓桿操作仍有差異。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00631L元大台灣50正2 00685L群益臺灣加權正2 槓桿ETF

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