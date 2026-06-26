快訊

扯鈴教練當共諜判關10年半定讞！郭書瑤弟替大陸發展組織3年刑被撤銷

趁現在快買！蘋果14款產品沒漲價iPhone 17、Apple Watch、AirPods逃過一劫

重磅！新光三越宣布台南中山店10月熄燈…傳原址將大變身

聽新聞
0:00 / 0:00

台股6萬點非誇大…AI盈餘催生台積電3000元！尤昭文「1/3配置法」：0050和00910及這個

聯合新聞網／ 綜合報導
尤昭文指出AI帶動盈餘上修使台股看六萬點並非誇大，建議市值、主題、收益型各配三分之一，並警示高點借貸去槓桿的風險。記者余承翰／攝影
尤昭文指出AI帶動盈餘上修使台股看六萬點並非誇大，建議市值、主題、收益型各配三分之一，並警示高點借貸去槓桿的風險。記者余承翰／攝影

AI基礎建設浪潮勢不可擋，台股近期頻創歷史新高，市場更出現年底上看6萬點的樂觀聲音。

對此，投信投顧公會理事長暨第一金投信董事長尤昭文在《鈔錢部署》節目中指出，台股有高達七成的IT產業盈餘受惠於全球AI資本支出，且台積電（2330）等先進製程訂單能見度已達未來5年。若以加權指數目前每股盈餘（EPS）約2000元、本益比20至25倍計算，未來2至3年盈餘若進一步上修至3000元，指數乘上去後「有人喊到6萬點，我認為也不是誇大」，強調企業獲利盈餘才是股價最靠譜的支撐。

針對投資新手的資產配置，尤昭文建議應同時做好「資產分散」與「時間分散」。

他提出「三分之一」的平衡心法：

三分之一布局如元大台灣50（0050）等市值型ETF，跟隨GDP穩健增長

三分之一配置在主動型基金與主題型ETF，因主動型團隊在多頭行情中打敗大盤的機率高，而主題型則能抓緊太空、生技或電動車等趨勢

最後三分之一則配置在債券或不動產投資信託（REITs）等收益型資產

尤昭文更特別認同「在AI大浪潮下可適度調降高股息比重」的觀點，指出高股息的配息可能帶來再投資風險，今年市場已出現資金從高股息流向追求總報酬（Total Return）累積型商品的趨勢。

談到主題型投資，尤昭文以第一金太空衛星（00910）為例，強調該檔ETF早在4年前低軌衛星概念尚未成熟時便超前部署，聚焦地面衛星、火箭發射載體與低軌通信等區塊，雖部分成分股目前獲利仍為負數，但產業趨勢確定，長線投資人適合透過定期定額分批參與。

此外，尤昭文也指出，過去幾年外資因地緣政治將台股當成提款機，但隨國內ETF規模壯大，散戶資金展現強大接盤能量，事實證明「外資賣錯了」。

他呼籲政府與產業應加速推動台版NISA（即TISA台灣個人投資儲蓄帳戶），透過政策扣除額引導本土長期資金流入，讓資本市場活水更穩定。

身為公會理事長，尤昭文也透露目前正積極推動兩大金融創新：

第一是「基建型REITs」，未來如AI資料中心、倉儲物流、冷鏈等新型態收息資產都可望包入REITs，相關法案已在立法院凝聚三黨共識；

第二則是推動「私募基金」鬆辦，爭取放寬99人投資上限，引導民間充沛資金發現台灣下一個半導體或護國神山。

節目最後，尤昭文提醒投資人，近期市場借貸管道多元，風險在於去槓桿時恐引發波動，高點借錢投資必須量力而為，老老實實回歸基本面分析才是長久之計。

◎本內容獲 鈔錢部署–華視優選 授權引用，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00910第一金太空衛星 0050元大台灣50 ETF EPS 尤昭文 2330台積電 AI

延伸閱讀

浩子貸千萬買0050、00981A、0056賠錢失眠！陳重銘看月花50萬開銷：借錢投資理財邏輯錯誤

「指數化投資」存高股息嫌太急、正2教嫌太慢？不快不慢才是財富累積的聖杯

0050台積電權重跌破57%！成分股佔比下滑四大主因拆解：股價除息、大股東買賣全影響

台版VT費用率大PK！009826、VT與VWRA內扣成本精算 這檔有0.59％隱藏優勢

相關新聞

0050正二全押且無現金恐面臨斷頭風險！網：不盲目借貸是勝率關鍵

投資0050正二的風險引發關注，專家警示全押及無現金操作可能面臨斷頭風險。一名網友在PTT強調，若長期下跌且無法資金攤平，帳面資產恐大幅縮水，無法再度進場。資金管理成為討論焦點，部分人呼籲保持現金平衡以降低風險。

台股6萬點非誇大…AI盈餘催生台積電3000元！尤昭文「1/3配置法」：0050和00910及這個

台股因AI浪潮而看漲，尤昭文預測若企業盈餘上修至3000元，指數可能上看6萬點。他建議投資者實行「三分之一配置法」，同時分散資產與時間，並強調回歸基本面分析。

台版VT費用率大PK！009826、VT與VWRA內扣成本精算 這檔有0.59％隱藏優勢

貝萊德全球股市ETF（009826）費用率為0.7%，相較於VT的0.41%及VWRA的0.11%明顯較高。投資人應注意這一成本差異，以作為投資決策根據。隨著規模成長，費用率有望下降。

0050台積電權重跌破57%！成分股佔比下滑四大主因拆解：股價除息、大股東買賣全影響

元大台灣50（0050）中，台積電（2330）佔比已跌破57%。主要原因包括其股票表現不如其他成分股、近期除息以及成分股調整，導致市值佔比下降。

「指數化投資」存高股息嫌太急、正2教嫌太慢？不快不慢才是財富累積的聖杯

指數化投資被指既不急於追求高報酬，也不慢。這種投資方式提供穩健的財富累積，同時減少波動帶來的焦慮，允許投資人兼顧工作與生活理想。

浩子貸千萬買0050、00981A、0056賠錢失眠！陳重銘看月花50萬開銷：借錢投資理財邏輯錯誤

藝人浩子因盲目借款千萬元投資股市，最終虧損數十萬元並失眠，專家陳重銘警示此理財邏輯漏洞，勸告應謹慎對待槓桿投資。陳重銘也分享個人「先苦後甘」的投資心法，呼籲家庭早期學習理財。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。