台股6萬點非誇大…AI盈餘催生台積電3000元！尤昭文「1/3配置法」：0050和00910及這個

AI基礎建設浪潮勢不可擋，台股近期頻創歷史新高，市場更出現年底上看6萬點的樂觀聲音。

對此，投信投顧公會理事長暨第一金投信董事長尤昭文在《鈔錢部署》節目中指出，台股有高達七成的IT產業盈餘受惠於全球AI資本支出，且台積電（2330）等先進製程訂單能見度已達未來5年。若以加權指數目前每股盈餘（EPS）約2000元、本益比20至25倍計算，未來2至3年盈餘若進一步上修至3000元，指數乘上去後「有人喊到6萬點，我認為也不是誇大」，強調企業獲利盈餘才是股價最靠譜的支撐。

針對投資新手的資產配置，尤昭文建議應同時做好「資產分散」與「時間分散」。

他提出「三分之一」的平衡心法：

尤昭文更特別認同「在AI大浪潮下可適度調降高股息比重」的觀點，指出高股息的配息可能帶來再投資風險，今年市場已出現資金從高股息流向追求總報酬（Total Return）累積型商品的趨勢。

談到主題型投資，尤昭文以第一金太空衛星（00910）為例，強調該檔ETF早在4年前低軌衛星概念尚未成熟時便超前部署，聚焦地面衛星、火箭發射載體與低軌通信等區塊，雖部分成分股目前獲利仍為負數，但產業趨勢確定，長線投資人適合透過定期定額分批參與。

此外，尤昭文也指出，過去幾年外資因地緣政治將台股當成提款機，但隨國內ETF規模壯大，散戶資金展現強大接盤能量，事實證明「外資賣錯了」。

他呼籲政府與產業應加速推動台版NISA（即TISA台灣個人投資儲蓄帳戶），透過政策扣除額引導本土長期資金流入，讓資本市場活水更穩定。

身為公會理事長，尤昭文也透露目前正積極推動兩大金融創新：

第一是「基建型REITs」，未來如AI資料中心、倉儲物流、冷鏈等新型態收息資產都可望包入REITs，相關法案已在立法院凝聚三黨共識；

第二則是推動「私募基金」鬆辦，爭取放寬99人投資上限，引導民間充沛資金發現台灣下一個半導體或護國神山。

節目最後，尤昭文提醒投資人，近期市場借貸管道多元，風險在於去槓桿時恐引發波動，高點借錢投資必須量力而為，老老實實回歸基本面分析才是長久之計。

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