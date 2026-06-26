台版VT費用率大PK！009826、VT與VWRA內扣成本精算 這檔有0.59％隱藏優勢

貝萊德的全球股市ETF（009826）的費用率大致公布，這篇來和VT和VWRA比較持續性成本。

假設初期規模不大，經理費會在0.45%，保管費是0.15%。

其他費用還有指數授權費行政費用上市費等等，在規模不致太小的狀況下，初步估0.1%，也就是一共0.7%。

還會有交易成本，但一般VT和VWRA的費用率也是不含交易成本所以不特別考慮。

首先是VT：

之前計算過009826對VT有稅務優勢，包括非美部分省下30% 的股息稅，估計約0.33%, 加上台股部分的21% 外資稅約差0.02%，一共約0.35%。

0.35%加上VT的費用0.06%是0.41%，與009826的約0.7%相比，VT有約0.29%的優勢。

再來是VWRA：

VWRA相對0009826有稅務優勢。美股部分比009826省15%股息稅，假設美股配息率算1.1%，佔62%，大約0.1%的優勢。再來台股部分009826有0.02%優勢，整體稅務差0.08%。

VWRA費用0.19% 扣掉0.08%是0.11%和 0.7%相比有0.59%的優勢。

總結：台灣上市標的 成本較高可理解，投資人可參考計算出的成本差異當作決策的根據。

另外本文算的是假設規模不到50億，但如果規模成長，費用率就能再下降。

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