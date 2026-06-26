預期跨國資金大遷徙 法人建議定期定額海外主動 ETF

隨著歐洲升息、美國聯準會（Fed）維持利率按兵不動，全球貨幣政策走向分歧，預期引爆跨國資金大遷徙。在此背景下，海外主動式ETF因具備搶先卡位全球優質股的優勢，可望受惠。投資人可透過定期定額、逢低布局策略，將優質海外主動式ETF納入資產配置。

統一投信投研團隊表示，Fed上週如預期按兵不動，但點陣圖明顯上移與大動作刪減前瞻指引，這些較為鷹派的做法，主要反映第2季通膨增溫與就業數據良好，但股市對此無太大負面反應，主因在剔除油價後核心CPI仍持穩，並未進入第二波上漲。目前油價已經回到3月初水準，因此預計通膨下半年將隨之回落，較為鷹派的升息預期也會消退，政策利率不升不降的機率仍高。

據晨星統計至5月底，主動統一全球創新（00988A）近三個月、六個月累積報酬率分別為：67.2%、116.4%，不僅都高於同類型平均，而且都是同類型排名冠軍。00988A成立於2025年10月21日，成立以來績效繳出116.9%的亮眼成績。

統一00988A經理人陳意婷表示，下半年全球股市可望維持多頭格局，但市場走向分化，不再是普漲行情，AI仍是核心投資主軸。美股獲利動能強但估值偏高，可聚焦獲利有望超預期的半導體族群；台韓股兼具高成長與相對低估值優勢，惟波動較大；日股則鎖定掌握AI或半導體供應鏈關鍵廠商。

00988A與市面上多數聚焦美、亞市場的ETF不同，00988A看好歐洲創新產業近年蓬勃發展，因此區域布局還涵蓋歐洲。截至5月底，投資美國占比37.91%，台日韓合計超過44%，德國、法國都有所著墨，用一檔主動式ETF就可以擁抱全球創新機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。