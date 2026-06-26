快訊

多處爆淹水災情...竹北市宣布「停班停課」中午12時起生效

行動電源突膨脹嚇壞！專家曝鋰電池「不可逆」失控情況：超過年限請淘汰

陶甕裡的味覺記憶 豬油拌飯讀懂家的味道

聽新聞
0:00 / 0:00

0050台積電權重跌破57%！成分股佔比下滑四大主因拆解：股價除息、大股東買賣全影響

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
0050中的台積電佔比跌破57%，主因為近期股價表現、除息效應、成分股汰弱留強，以及大股東買賣或庫藏股引發的流通市值變動。中央社
0050中的台積電佔比跌破57%，主因為近期股價表現、除息效應、成分股汰弱留強，以及大股東買賣或庫藏股引發的流通市值變動。中央社

元大台灣50（0050）中的台積電（2330）佔比跌破57%。

一個ETF成分股佔比會下降可能有幾個原因：

1.近期股票表現較其他成分股要差，台積電下降的主因是這個。

2.成分股除息：除息就會自動降低市值佔比，當然反過來其他股票除息，該股票的佔比會往上，台積電這個月有除息，也是佔比降低因素之一。

3.換成分股：

以0050為例，換掉的成分股都是市值降到較低的，換進來的是市值比較高的，一進一出佔了比較多的比例，那排頭的台積電自然會下降一些。

以上三個都是這個月台積電下降的原因。

1.流通市值佔比下降或其他成分股流通市值佔比上昇。

公司大股東買賣股 ，公司買賣庫藏股...等因素都可能使公司總市值不變的情況下，影響流通市值佔比，也會影響後續季調整時的權重

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 2330台積電 ETF 市值型 成分股

延伸閱讀

009826不只買全球股票？網列5大玩法：質押、借券、套利全能用

外資放空8萬口真相曝光！謝晨彥拆解期貨結構：七成是套利、實質空單僅2萬多口

浩子貸千萬買0050、00981A、0056賠錢失眠！陳重銘看月花50萬開銷：借錢投資理財邏輯錯誤

「指數化投資」存高股息嫌太急、正2教嫌太慢？不快不慢才是財富累積的聖杯

相關新聞

0050台積電權重跌破57%！成分股佔比下滑四大主因拆解：股價除息、大股東買賣全影響

元大台灣50（0050）中，台積電（2330）佔比已跌破57%。主要原因包括其股票表現不如其他成分股、近期除息以及成分股調整，導致市值佔比下降。

「指數化投資」存高股息嫌太急、正2教嫌太慢？不快不慢才是財富累積的聖杯

指數化投資被指既不急於追求高報酬，也不慢。這種投資方式提供穩健的財富累積，同時減少波動帶來的焦慮，允許投資人兼顧工作與生活理想。

浩子貸千萬買0050、00981A、0056賠錢失眠！陳重銘看月花50萬開銷：借錢投資理財邏輯錯誤

藝人浩子因盲目借款千萬元投資股市，最終虧損數十萬元並失眠，專家陳重銘警示此理財邏輯漏洞，勸告應謹慎對待槓桿投資。陳重銘也分享個人「先苦後甘」的投資心法，呼籲家庭早期學習理財。

009826不只買全球股票？網列5大玩法：質押、借券、套利全能用

貝萊德世界股票（009826）因成分股龐大引發市場熱議，網友指出其優勢在於可搭配借券、質押及期貨等方式運用，提高資金彈性。儘管槓桿操作需謹慎，適度運用可增強收益。

預期跨國資金大遷徙 法人建議定期定額海外主動 ETF

隨著歐洲升息、美國聯準會（Fed）維持利率按兵不動，全球貨幣政策走向分歧，預期引爆跨國資金大遷徙。在此背景下，海外主動式ETF因具備搶先卡位全球優質股的優勢，可望受惠。投資人可透過定期定額、逢低布局策略，將優質海外主動式ETF納入資產配置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。