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0050台積電權重跌破57%！成分股佔比下滑四大主因拆解：股價除息、大股東買賣全影響
元大台灣50（0050）中的台積電（2330）佔比跌破57%。
1.近期股票表現較其他成分股要差，台積電下降的主因是這個。
2.成分股除息：除息就會自動降低市值佔比，當然反過來其他股票除息，該股票的佔比會往上，台積電這個月有除息，也是佔比降低因素之一。
3.換成分股：
以0050為例，換掉的成分股都是市值降到較低的，換進來的是市值比較高的，一進一出佔了比較多的比例，那排頭的台積電自然會下降一些。
以上三個都是這個月台積電下降的原因。
1.流通市值佔比下降或其他成分股流通市值佔比上昇。
公司大股東買賣股 ，公司買賣庫藏股...等因素都可能使公司總市值不變的情況下，影響流通市值佔比，也會影響後續季調整時的權重
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