聽新聞
0:00 / 0:00
「指數化投資」存高股息嫌太急、正2教嫌太慢？不快不慢才是財富累積的聖杯
存高股息ETF的人說，指數化投資太急了。太在乎追求更高的報酬率。
存正二ETF的人說，指數化投資太慢了。為什麼不用更高報酬率的方式。
所以指數化投資到底是太急還是太慢？
其實指數化投資不慢也不快，其實是一種剛剛好的優雅投資方式。
因為有一定的財富累積速度，但也不必擔心波動太劇烈情緒忽高忽低難以忍受。
指數化投資人會因為沒有開槓桿而感到焦慮嗎？
應該沒有，頂多就是晚幾年退休。
指數化投資人會因為股市大跌而感到焦慮嗎？
應該不會，頂多就是晚幾年退休。
指數化投資其實就是追求身心及生活平衡的投資方式。
你可以一邊投資一邊工作一邊打造自己的理想生活，但完全不會讓自己感到擔心或是煩惱。
◎感謝 Jet Lee的投資隨筆 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。