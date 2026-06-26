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「指數化投資」存高股息嫌太急、正2教嫌太慢？不快不慢才是財富累積的聖杯

聯合新聞網／ Jet Lee的投資隨筆
高股息派與正2派分別質疑指數化投資太急或太慢，但其本質是一種不快不慢、波動適中且追求身心生活平衡的優雅投資方式。圖／聯合報系資料照片
高股息派與正2派分別質疑指數化投資太急或太慢，但其本質是一種不快不慢、波動適中且追求身心生活平衡的優雅投資方式。圖／聯合報系資料照片

高股息ETF的人說，指數化投資太急了。太在乎追求更高的報酬率。

存正二ETF的人說，指數化投資太慢了。為什麼不用更高報酬率的方式。

所以指數化投資到底是太急還是太慢？

其實指數化投資不慢也不快，其實是一種剛剛好的優雅投資方式。

因為有一定的財富累積速度，但也不必擔心波動太劇烈情緒忽高忽低難以忍受。

指數化投資人會因為沒有開槓桿而感到焦慮嗎？

應該沒有，頂多就是晚幾年退休。

指數化投資人會因為股市大跌而感到焦慮嗎？

應該不會，頂多就是晚幾年退休。

指數化投資其實就是追求身心及生活平衡的投資方式。

你可以一邊投資一邊工作一邊打造自己的理想生活，但完全不會讓自己感到擔心或是煩惱。

◎感謝 Jet Lee的投資隨筆 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 指數化投資 ETF

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