「指數化投資」存高股息嫌太急、正2教嫌太慢？不快不慢才是財富累積的聖杯

存高股息ETF的人說，指數化投資太急了。太在乎追求更高的報酬率。

存正二ETF的人說，指數化投資太慢了。為什麼不用更高報酬率的方式。

所以指數化投資到底是太急還是太慢？

其實指數化投資不慢也不快，其實是一種剛剛好的優雅投資方式。

因為有一定的財富累積速度，但也不必擔心波動太劇烈情緒忽高忽低難以忍受。

指數化投資人會因為沒有開槓桿而感到焦慮嗎？

應該沒有，頂多就是晚幾年退休。

指數化投資人會因為股市大跌而感到焦慮嗎？

應該不會，頂多就是晚幾年退休。

指數化投資其實就是追求身心及生活平衡的投資方式。

你可以一邊投資一邊工作一邊打造自己的理想生活，但完全不會讓自己感到擔心或是煩惱。

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