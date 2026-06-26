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凱基00407A 正式掛牌 持股半導體產業將逾35%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
00407A預計產業配置。資料來源：凱基投信
00407A預計產業配置。資料來源：凱基投信

雲端服務業者對於AI基礎設施的投資方興未艾，預期五大CSP業者2026年資本支出將突破7,200億美元，2027年更將進一步突破1兆美元大關，擁有技術領先地位的台廠後市看好。凱基台灣主動式ETF基金（00407A）研究團隊表示，美系雲端服務業者AI資本投入帶來的實質獲利亦在提升中；不只如此，今年全球主要國家製造業指數上揚，反映經濟動能回升，連帶未來12個月全球股市獲利預估持續上修，在此格局下，台廠供應鏈中長期訂單能見度明確，長多格局相對穩固。

已於6月24日掛牌上市的00407A為掌握產業趨勢，在投資組合配置上，聚焦成長動能的核心產業；其中，半導體產業預計將逾35%、電子零組件產業則約20%的權重，其他產業占比預計達5%以上的產業別涵蓋電腦及週邊設備、其他電子及通信網路產業。

00407A ETF研究團隊指出，在AI 需求持續擴張、產業發展加速落地的背景下，市場仍相對看好與 AI 基礎建設及應用需求高度連動的市場；此外，記憶體受惠HBM（高頻寬記憶體）需求帶動的結構性轉變，營運動能續強；被動元件則因AI伺服器高壓MLCC供需前景，漲價週期有望延續。非電族群方面，以AI資料中心電力建置需求帶動的電力設備，以及半導體擴廠驅動的自動化設備，均維持長線訂單明確態勢。

凱基投信表示，為助攻投資人追求超額報酬，首創主動台股ETF不配息再投入機制的00407A，不只有時間複利引擎，更透過研究團隊翻轉市值投資的邏輯、精選潛力股，發掘價值尚未反映的投資機會，現階段聚焦AI投資商機，未來也將視市場變化靈活調配投資組合。

00407A經理費每年0. 75%，保管費每年0.035%，保管銀行為彰化銀行，已掛牌上市。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 基金

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