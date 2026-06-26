浩子貸千萬買0050、00981A、0056賠錢失眠！陳重銘看月花50萬開銷：借錢投資理財邏輯錯誤

股市行情熱絡，吸引不少名人進場，但盲目擴大槓桿恐帶來極大心理壓力。不敗教主陳重銘在影音內容中引述媒體報導指出，藝人浩子因看到股市表現亮眼，便向銀行貸款一千萬元，並分別買進元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）以及元大高股息（0056）三檔股票。

然而，由於買在相對高點隨後遭遇股市下跌，導致浩子帳面虧損幾十萬元，更緊張到失眠...

陳重銘對此示警，在股市高點時借錢投資必須格外謹慎，否則一旦面臨股價下跌，投資人不僅要承擔虧損、按期繳納利息，同時還要兼顧生活開銷，很容易陷入蠟燭三頭燒的財務困境。

陳重銘分析，浩子所購買的三檔ETF雖然都適合長期持有，但因為進場時機位於短期高點，短時間內想要賺大錢的機率並不高。

他進一步透露，浩子非常照顧家庭，曾一年斥資六百萬元帶著全家環遊世界，目前全家一個月的生活費也高達五十萬元。

陳重銘直言，追求生活品質固然重要，但若因開銷過大導致沒有閒錢投資，反而必須透過「借錢」來買股票，這樣的資金規劃顯然存在漏洞；一般人常因照顧家庭而將資金消耗在「負債」或消費上，隨後再靠借貸投資，這並非正確的理財邏輯。

相較於浩子的理財方式，陳重銘表示自己更傾向「先苦後甘」的投資心法。他回憶自己年輕時秉持「不敗家」原則，從未帶小孩出國旅遊，僅安排游泳或騎腳踏車等低成本活動；但正因為年輕時將錢放在正確的地方，如今他每年可領取高達千萬元的股利，全家隨時能免費遊山玩水。

他強調，提早學習正確的資金運用與「讓錢生錢」的護城河觀念至關重要，因此將自己三十年的投资經驗與偉大企業家的故事融入其著作《小小巴菲特》系列書籍與影音課程中，呼籲家長趁著暑假讓孩子提早接觸理財，才能真正贏在起跑點。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。