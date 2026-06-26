009826不只買全球股票？網列5大玩法：質押、借券、套利全能用

貝萊德世界股票（009826）成分股遲遲有全球上千檔股票，引發市場關注。有網友在PTT分享看法，認為這檔ETF最大的優勢不只是分散投資，而是進入台灣集保體系後，可以搭配借券、質押、期貨擔保等多種操作方式，直言「未來規模大了0.5的管理費真的不貴」。

原PO表示，VT（Vanguard Total World Stock ETF）本身就像「無腦堆的存錢筒」，雖然安全但報酬相對普通。不過若換成009826這類台灣掛牌商品，可運用的方式更多，包括借券賺取額外收益、作為資產證明提高貸款額度，以及透過質押取得資金，甚至搭配期貨擔保與循環貸等方式增加資金運用彈性。

他也提到，若未來質押利率降到約2.5%至3%，甚至可以考慮「VT套VT」，或保留資金等待市場大跌時加碼。不過他也強調，若運用槓桿仍須保留現金，提高安全性，「適度槓桿就好 至少放1/3現金」。

文章曝光後，引起不少投資人討論，有人認為「VT無敵，VT開槓更無敵，不知道怎麼輸」，也有人直言「這可能是全台股最適合無腦買的ETF」。不過也有網友提醒風險，「VT當抵押保證金其實有風險的，因為當股市下跌時，VT股價也會跟著跌」，認為槓桿操作仍須留意維持率變化。

另外，也有投資人關注借券收益是否如預期，有網友詢問「借券1%借得出去嗎？」，原PO則回應「借看看啊 不無小補」，認為即使借券收益只有0.3%至0.5%，多少也能抵銷部分管理費。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。