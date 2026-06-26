美股 ETF 注入強心針

今年以來美股屢創新高，在基本面與企業獲利面加持下，美股多頭行情可望延續，加上美光不僅公布亮眼財報，本季營運預估更是超乎市場預期，帶動美股、海外ETF表現，昨（25）日掛牌的美股ETF新兵群益美國科技巨頭 （009824）更是爆出12.9萬張的成交量。

群益美國科技巨頭經理人李晉含表示，隨著代理AI時代來臨，算力需求全面爆發，CPU重要性同步提升，帶動全球半導體設備相關支出持續攀升。

自從美伊戰事爆發以來，市場資金明顯回流科技族群。

有鑒於四大CSP持續擴大資本支出金額，對於AI需求展望持續樂觀，不僅讓現任美國科技巨頭持續為市場關注，由AI應用拓展所引發的外溢效果也為其他科技潛力巨頭帶來表現空間。像是AI決策系統、資安防護、資料中心等，相關ETF更是投資人可多加運用，掌握美國科技成長行情、卡位AI兆元商機的投資利器。

主動統一全球創新基金經理人陳意婷分析指出，下半年全球股市仍是多頭趨勢，但已非普漲行情，AI投資浪潮持續作為支撐全球經濟的主力，也是基金投資主軸。

觀察各區域表現，美股獲利動能比較強但估值也相對比較高，將以獲利有望持續超預期的半導體為投資主軸；台、韓股同時具備獲利高成長以及相對低估值的雙重優勢，但指數集中度和受AI周期影響的程度皆較高，波動度可能較大。

日股的估值上升空間比較有限，將聚焦於能掌握AI／半導體供應鏈關鍵環節的企業；中國經濟較疲軟，但AI國產化供應鏈仍具投資機會。

台新全球龍頭成長主動式ETF經理人蘇聖峰表示，記憶體大廠美光季報繳出了亮麗的成績單，大幅提振了市場的投資信心，龍頭企業憑藉著其規模優勢以及創新的能力，以及穩健的獲利與財務體質，在面對市場風險和科技變革時，能夠展現出更強的韌性，成為資金的常態避風港，長期投資價值看好。

分析師預估，後市成長力道最強的前三大產業，分別是資訊科技產業、能源與工業，科技類股仍會是未來推升全球股市表現的主要力量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。