主動式發燒 第2季扛霸子

時序進入第2季度尾聲，觀察ETF交易情況可以發現，在交易天數增加、行情熱絡、市場接受度升溫、檔數愈來愈多等多重因素下，第2季來ETF總成交值攀升至5.78兆元，再度創下歷史新高。

根據CMoney統計至昨（25）日，從季度表現看，首次出現單季成交值超過5兆元情況，第2季來ETF總成交值較前一季度的3.91兆元，增加1.86兆元或47.62%，也連續兩個季度改寫新高紀錄。

從第2季成交值前十大標的來看，前十大依序為元大台灣50（0050）的7,339.35億元、主動統一台股增長6,057.63億元、元大台灣50正2的4,664.63億元、主動統一升級50的2,886.94億元、群益台灣精選高息2,278.37億元、元大高股息1,773.18億元、凱基台灣TOP 50的1,594.34億元、國泰永續高股息1,385.28億元、富邦科技1,347.06億元、主動群益科技創新1,184.35億元。

對比第1季，受行情變化影響，商品ETF退燒，轉由更多主動式ETF進榜，主動統一升級50及主動群益科技創新取代了期元大道瓊白銀、期街口布蘭特正2；而自2025年起，元大台灣50連續六個季度都是ETF成交值第一。

從成交值季增率來看，主動統一台股增長成長267.8%、主動群益科技創新成長262.44%，槓桿的元大台灣50正2成漲幅高達191.29%、國泰永續高股息44.42%，凱基台灣TOP 50、群益台灣精選高息、元大台灣50、元大高股息季成長率介於21.11%~29.84%。

展望後市，統一投信表示，目前全球主要經濟體PMI仍維持擴張格局，顯示景氣持續溫和成長。美國就業數據優於預期，雖然可能壓縮聯準會降息空間，但整體經濟展現韌性，企業獲利亦持續成長，提供股市重要支撐。美股在大規模募資潮在短期內可能壓抑大盤評價的情況下，資金將外溢至財務更健全、技術護城河更高的半導體資本支出供應鏈。而全球雲端服務巨頭（CSP）持續上修2026年資本支出預估，也有利下半年科技硬體類股表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。