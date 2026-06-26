台股 ETF 績效強強滾

第2季以來日均成交量逾萬張的台股ETF前十強績效都在60%以上，勝過大盤的45.8%，以科技型、主動式各占五成。其中，群益半導體收益（00927）、永豐台灣ESG、主動復華未來50、復華台灣科技優息、野村臺灣新科技50等漲逾七成表現亮眼。

法人分析，在AI需求強勢驅動之下，第2季儘管仍有中東衝突雜音、聯準會政策動向不明等因素干擾，台股仍舊表現強勁，屢創新高，期間累積漲幅超過45%，也帶動台股ETF表現齊揚。而在這波由科技股主導的行情下，以科技為主題的產品表現又更出色。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，全球AI軍備競賽持續，推動AI生產力革命正向循環，國際重量級企業資本支出持續上升，以及發展其自身的ASIC晶片趨勢，有助為台股相關廠商帶來新商機。特別是台灣擁有完整的半導體上、中、下游供應鏈，可望續享獲利上修的良性循環，建議投資人不妨透過台股半導體收益ETF來參與布局。

而近來備受關注的主動式台股ETF，也頗獲投資人青睞，甫掛牌的新兵主動凱基台灣ETF，連兩日成交量居原型ETF之冠。

主動凱基台灣ETF研究團隊指出，今年以來市場資金高度集中於AI類股，顯示資金仍看好產業成長性，但部分AI族群股價難免遇到高檔整理，尤其是高估值成長股波動度增大。

在AI代理大爆發、算力需求持續成長的態勢下，AI無疑仍是今年投資主軸，但建議投資人透過多元配置降低集中風險，或是以定期定額方式分批布局、分散市場短線不確定性，掌握台股長線向上動能。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易認為，主動式ETF的優勢在於不受限指數調整時機，操作彈性更高，能因應市況靈活調整持股組合內容。

台股因基本面仍保持穩健，加上AI需求持續暢旺，帶動產業結構性成長，抵銷了外部環境的不確定性，多頭趨勢有望延續，呈現產業多點開花的健康輪動格局。

投資布局方面，可持續留意先進製程、電源管理、AI基礎建設、低軌衛星、光通訊INP基板等類股表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。