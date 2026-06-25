第四法人狂買0050、00631L「正2神教」對軋外資！網：自己的台股自己救

受美股拖累台股24日下跌，外資現貨賣超、淨空單刷新歷史新高；然而散戶集結的「第四法人」強勢對抗，資金湧入元大台灣50正2（00631L），帶動其台指期多單首度突破4萬口，力抗外資。消息引爆社群熱議，網民直呼是「第四法人衝鋒陷陣」、「正2軋爆外資小兒」，多空大對決掀起討論。

PTT股板正2教興盛，24日台股跳水千點，00631L單日淨申購109億元創歷史次高，台指期口數更達40,100口首破4萬，聯手0050期現貨護盤。貼文曝光後，網友紛紛留言「正2神教一統江湖」、「自己的台股自己救」，認為本土資金正與外資空單對軋，笑稱「外資瑟瑟發抖」。

法人分析，隨ETF規模擴大，資金透過元大台灣50（0050）、00631L等市值型進場，已讓台股走向散戶與外資分庭抗禮的新局面。由於ETF「資金與標的集中」，穩盤力量甚至比三大法人更具影響力。

有網民點出，投資0050與00631L的資金多數愈跌愈買。截至6/24，外資今年累計賣超上市7,626億元，但散戶僅透過0050就買超4,311億元，且集中流入台灣50成分股，支撐大盤今年上漲近六成。

期貨部分，外資台指期淨空單高達8.3萬口，而投資人積極買進槓桿ETF，讓00631L成為最大交易對手，顯見散戶資金集結的龐大體量，形成罕見的多空對峙。

00631L最新規模突破2,200億元，穩居國內最大槓桿型ETF。6月以來至6/23，00631L上漲8.83%，其餘加權正2 ETF則介於8.35%至8.1%。法人指出，00631L日前調整增持台積電現貨，補足曝險後績效更貼近台灣50指數單日正向兩倍，表現因而與加權正2 ETF產生差異。

統計至6/23近三年，因市場資金集中流入重點權值股，台灣50指數含息報酬率達269.51%，顯著領先加權股價指數含息報酬率的201.09%。

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