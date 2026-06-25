009826台版VT來了！股添樂：未來質押新寵、免開複委託選擇、無腦投資全世界的標的

未來的質押新寵、不用開複委託的選擇、無腦投資全世界的標的，台版VT來了，代號009826，全名貝萊德iShares安碩世界股票ETF。預計在後面幾個月掛牌。

不囉嗦先上面板數據：

經理費150億以下0.45%、150億以上0.4%；

管理費50億以下0.15%、50~100億0.12%、100億以上0.1%。

發行價10塊，不配息。分散40個國家，美國佔比最高（62.7%），台灣佔第4（3.2%）。

前十大成分股如下：

當然一檔ETF既然能分散投資到全世界，咱就別期待它能有多好的績效。以對標產品VT觀察，今年漲幅不到1成（9.36%），同期台股是60%、元大台灣50（0050）是65%。

是得你沒看錯，台股今年的表現就是這麼狂，全球股票基本看不到車尾燈。

不過這檔ETF的出現，對於渴望能分散分散全球布局的股民而言，是值得期待的選擇。

當然聰明的股民肯定想的更前面：

漲幅不夠、槓桿來湊！沒有槓桿我不會操作！

是不是可以開始期待補上一檔全球股票正2咧？

好啦，要買的可以準備叢錢了。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。