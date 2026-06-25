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009826台版VT來了！股添樂：未來質押新寵、免開複委託選擇、無腦投資全世界的標的

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
貝萊德iShares安碩世界股票ETF台版009826，無需複委託，投資全球40個國家。經理費低至0.4%，擁有美國62.7%權重。記者曾原信／攝影
貝萊德iShares安碩世界股票ETF台版009826，無需複委託，投資全球40個國家。經理費低至0.4%，擁有美國62.7%權重。記者曾原信／攝影

未來的質押新寵、不用開複委託的選擇、無腦投資全世界的標的，台版VT來了，代號009826，全名貝萊德iShares安碩世界股票ETF。預計在後面幾個月掛牌。

不囉嗦先上面板數據：

經理費150億以下0.45%、150億以上0.4%；

管理費50億以下0.15%、50~100億0.12%、100億以上0.1%。

發行價10塊，不配息。分散40個國家，美國佔比最高（62.7%），台灣佔第4（3.2%）。

前十大成分股如下：

（美股）輝達5.01%

（美股）蘋果3.8%

（美股）GOOGLE3.38%

（美股）微軟3.02%

（美股）亞馬遜2.32%

（美股）博通2.14%

台股）台積電1.77%

（美股）META1.16%

（韓股）三星電子1.07%

（美股）美光0.92%

當然一檔ETF既然能分散投資到全世界，咱就別期待它能有多好的績效。以對標產品VT觀察，今年漲幅不到1成（9.36%），同期台股是60%、元大台灣50（0050）是65%。

是得你沒看錯，台股今年的表現就是這麼狂，全球股票基本看不到車尾燈。

不過這檔ETF的出現，對於渴望能分散分散全球布局的股民而言，是值得期待的選擇。

當然聰明的股民肯定想的更前面：

漲幅不夠、槓桿來湊！沒有槓桿我不會操作！

是不是可以開始期待補上一檔全球股票正2咧？

好啦，要買的可以準備叢錢了。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009826貝萊德世界股票 VT ETF 台股 質押 0050元大台灣50

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貝萊德iShares安碩世界股票ETF（代號009826）即將於台灣掛牌。這檔ETF以發行價10元，不配息，將分散投資於40個國家，並聚焦美國市場，吸引尋求全球布局的投資者。

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