短空交戰長多 黃金 ETF 宜嚴守操作紀律

自6月17日FOMC會議公布鷹派展望後，標普高盛黃金ER指數下跌8.5%，道瓊白銀ER指數更是暴跌17.93%，受到升息預期的壓抑，貴金屬市場短期表現疲弱，連帶相關ETF拉回。

期元大S&P黃金（00635U）ETF研究團隊指出，除了點陣圖顯示聯準會官員對未來利率態度從降息轉為升息外，各大投行也紛紛調整利率與金價前景展望，如高盛證券在不會降息的情況下將黃金年底目標價由5,400美元調降至4,900美元，甚至表示若考慮升息因素恐將目標調降至4,400美元。

不過，中長期仍可望受惠於全球央行的買盤支撐。根據世界黃金協會（WGC） 6月16日發布的全球央行黃金儲備調查報告，黃金在危機時期的穩健表現、投資組合多元化以及對沖通膨的能力是各國央行持有黃金的關鍵因素，報告顯示全球央行對黃金的買盤將維持榮景，絕大多數受訪者（89%）認為，未來12個月全球央行的黃金儲備將會增加，若時間拉長至5年，多數受訪者（74%）認為未來五年全球儲備中美元持有量將適度下降或大幅下降，84%的受訪者則認為五年後黃金在其總儲備中的比例將適度或顯著上升。

綜合而言，貴金屬市場正面臨升息短空與央行買盤長多的交集，有意參與的投資人可透過00635U、期元大S&P黃金正2（00708L）、期元大S&P黃金反1（00674R）以及期元大道瓊白銀（00738U）等便利工具進行交易。不過，也須留意，在市場訊息變化莫測的情況下，近期貴金屬市場波動大增，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。