市場迎曙「光」美光財報超預期 半導體族群反攻00951 、00954漲逾6%

美國記憶體大廠美光（Micron）公布優於預期的財報，為半導體產業注入強心針。受此利多激勵，今（25）日亞股全面反彈，其中以日本與南韓股市表現最為強勢，盤中漲幅分別達約3%與5%，帶動半導體族群同步走揚。台股雖一度衝高，但盤中漲幅收斂，資金轉向海外半導體相關ETF，其中中信日本半導體（00954）、台新日本半導體（00951）盤中漲幅雙雙突破6%，成為市場焦點。

觀察亞洲主要市場表現，日經平均指數今日強力反彈，盤中一度上漲逾3%，重新站回71,000點整數關卡，顯示市場信心快速回溫。韓股同樣在科技權值股帶動下勁揚，半導體供應鏈成為資金追逐核心。相較之下，台股雖受激勵開高，但由於短線獲利了結賣壓出籠，指數呈現開高走低格局。

00954經理人許家瑜指出，此波半導體族群反攻的關鍵在於美光財報表現亮眼，不僅優於市場預期，更釋出AI帶動記憶體需求持續強勁的訊號，激勵投資人重新評價半導體產業前景。AI運算需求快速成長，使高頻寬記憶體（HBM）與先進DRAM需求持續攀升，帶動整體產業鏈景氣回升。

從個股表現來看，00954所追蹤的日本半導體設備與材料龍頭全面飆漲。其中，測試設備龍頭愛德萬測試（Advantest）盤中大漲逾10%，晶圓切割設備大廠DISCO漲幅逾7%；東京威力科創（Tokyo Electron）與國際電機（Kokusai Electric）漲幅各達6.8%與9.3%，而功率半導體領導廠ROHM亦上漲逾8%，呈現族群齊揚格局。

中國信託投信指出，日本半導體產業鏈在全球供應鏈中扮演關鍵角色，尤其在半導體設備、精密製造與關鍵材料領域具備難以取代的競爭優勢。隨著AI浪潮推動先進製程、先進封裝以及記憶體產能擴張，相關設備需求同步大幅提升，日本供應鏈的重要性也水漲船高。

許家瑜進一步表示，AI趨勢正帶動半導體產業進入新一輪成長循環，未來無論是晶圓製造、封裝測試或記憶體擴產，均高度倚賴設備與材料供應鏈支援。相較於單一晶片設計公司，掌握上游關鍵技術的日本企業具備長線受惠優勢，也成為資金布局的重要標的。

展望後市，中國信託投信認為，美光財報顯示AI需求熱絡，若AI應用持續擴展，半導體族群有望延續長多走勢。對於看好AI長期發展、並希望參與全球半導體成長紅利的投資人而言，透過布局以日本供應鏈為核心的半導體主題ETF，將有機會掌握產業升級帶來的投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。