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貝萊德 iShares 在台首檔 ETF 傘型基金獲准募集 全球股債一次到位

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

貝萊德投信25日宣布，首檔ETF傘型基金「貝萊德iShares安碩世界股債配置ETF傘型證券投資信託基金」已獲得主管機關核准募集，該傘型基金包含一檔全球股票ETF與一檔長天期A級美元投資等級公司債ETF，提供投資人一次完成「全球股＋A級債」的核心配置。

這次獲准的兩檔ETF分別為貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）及貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債 ETF（00991B）。投資人可通過009826參與橫跨全球已開發與新興市場等近40個國家，超過上千檔股票的世界成長動能、並通過00991B鎖定全球逾400檔高評等的美元公司債收益，提供台灣投資人搭建均衡分散的核心資產組合。

貝萊德表示，致力於在全球各地持續引領投資策略的創新，以因應投資人對於多元化投資工具日益提升的需求，亦積極響應主管機關推動資產管理產業升級的政策方向，持續展現深耕台灣市場的長期承諾。此次獲准募集的傘型基金，整合全球股票與投資等級債券兩大核心資產，以世界級的投資管理品質提供投資人具全球分散效果的投資工具，協助因應多變的市場環境。

貝萊德iShares是目前全球最大ETF發行商 ，致力於透過多元且專業的ETF產品，協助投資人以透明、低成本且具流動性的方式參與全球各類資產與市場機會。全球每3.5美元ETF中，即有1美元是iShares管理 。iShares 憑藉近 30 年的產品創新與指數化投資經驗，目前已在全球發行超過 1,700 檔 ETF、管理資產規模逾6.2兆美元，並於超過 25個市場交易 ，為全球投資人提供涵蓋股票、債券及多元策略的完整投資解決方案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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