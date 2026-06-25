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台股續攻新高峰有底氣 布局 AI 相關台股 ETF 掌握長線行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣毎季經濟成長年增率。資料來源：主計處、經濟部；台新投新整理；資料日期：2026/6月
台灣毎季經濟成長年增率。資料來源：主計處、經濟部；台新投新整理；資料日期：2026/6月

主計處預估台灣2026全年經濟成長率高達9.64%，為2010年以來最高，提供台股後市再創新高點的底氣。台新臺灣優勢成長主動式ETF（00987A）經理人魏永祥指出，AI需求持續強勁，帶動台灣出口強勁成長，第1季出口達1,957億美元優於預期，年增率高達51%，第1季經濟成長率達14.55%，創48年來單季新高，後市隨主要雲端服務供應商擴大資本支出，各國加速建置AI基礎設施，加上半導體及資通訊供應鏈需求強勁，以及國內先進製程及高階封裝產能陸續開出，均有助支撐出口動能，可利用短線大幅拉回，布局AI相關台股ETF掌握長線大行情。

魏永祥表示，AI市場開始進入利潤擴張轉折點，2025年全球AI代理市場規模估計為76.3億美元，分析師預估，到2033年將達1,829億美元，2026年至2033年的複合年增長率高達49.6%。對自動化需求的增加、技術進步以及對個人化客戶體驗需求的不斷增長是推動市場成長的主要因素。預估到2030年，不管是消費者還是企業都發現AI非常好用，對AI依賴度大幅上升，同時也願意付費取得強大的AI功能，AI產業鏈的獲利可望顯著提高，將為股價上攻帶來另一波催化劑。

魏永祥指出，主流大模型的token定價過去每年下降40%，2026年起因技術進步且 AI需求飆漲，帶動Token銷量大增，定價跟著大幅上升，而晶片廠商的計算成本仍然以每年60%到70%的速度持續下行，預期2026上半年超大規模資料中心獲利將顯著增加，有利於台灣AI供應鏈的接單持續成長，可優先布局聚焦台灣優勢成長股的台股ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台新 出口

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