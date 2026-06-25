美股 ETF 新兵雙響炮 009823、009824上市

在經濟數據展現多元韌性、企業盈餘成長強勁的支持下，美股今年表現強勢，四大指數屢寫新高，不僅機構法人持續看旺，美股ETF更被投資大眾所青睞，群益標普500ETF基金（009823）、群益美國科技巨頭ETF基金（009824）兩檔美股ETF新兵25日掛牌上市，發行價均為10元，是目前市場上最便宜的美股ETF。

市場法人表示，整體來看，美國經濟料保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健、資本支出擴張，皆有助支持美股表現延續，加上今年美國還將迎來期中選舉，以及美股眾多題材輪動，短線如逢回檔正是加碼好時機，建議投資人不妨善用美股ETF來掌握行情。

ETF理財達人表示，美股是全球最重要的股市，更是台灣投資人最為熟悉、跨足海外股市投資時的首選，也是資產配置上不可或缺的一環，加上近年來ETF已成為大眾投資理財的重要工具，美股ETF自然成為投資人參與美股行情的理想管道。從市場趨勢來看，AI投資浪潮正興起，美股也是AI科技發展基地，因此現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。

ETF理財達人指出，據了解，市值型的009823主要追蹤標普500指數，涵蓋近九成的美股總市值；主題型的009824追蹤的是Solactive美國科技巨頭指數，成分股除了目前的七巨頭外，更網羅有可能成為下一個領頭美股科技新趨勢的未來巨頭；009823、009824讓投資人可以一次布局美國經濟主戰場，廣納美股全產業題材，擁有現在與未來的科技巨頭投資契機，同時兼顧「防禦力」與「爆發力」，也讓投資人能同時投資市值型與主題型美股ETF，一次掌握美股雙頭甜的投資契機。

群益投信美股ETF研究團隊表示，本波美股牛市自 2022 年 10 月低點以來，累積漲幅已突破 100%，顯示市場在企業獲利成長與 AI 題材帶動下，延續強勁多頭動能。歷史經驗顯示，美股「翻倍上漲」往往不代表多頭行情結束，反而可能處於景氣與資金循環的擴張階段。回顧 1950 年以來，美股歷經的 8 次牛市中，平均約花費 4 年時間才達到 100% 漲幅；相較之下，本輪牛市僅花約 3.5 年便完成翻倍上漲，顯示本次漲勢速度與力道皆優於歷史平均。此外，統計歷次牛市平均將近7年，2022年底至今牛視野才3年多，展望後市，美股中長期表現值得期待，短線如逢回檔正是加碼好時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。