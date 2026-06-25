00400A最後買進7月8日！大盤殺千點買氣逆勢爆發 專家：AI趨勢不變拉回就是買點

經濟部統計處最新公布資料，5月外銷訂單金額達894.8億美元，不僅創歷年單月次高，也連續16個月維持正成長。

經濟部指出，今年上半年呈現「淡季不淡」格局，隨著下半年進入傳統接單旺季，加上AI需求持續強勁，若全球經濟維持穩定，全年外銷訂單金額有望突破1兆美元。

主動國泰動能高息（00400A）經理人梁恩溢表示，雖然23日美股受到美光財報公布前夕觀望情緒，以及市場對AI題材過熱疑慮影響，全球半導體類股同步回檔，台股24日亦下跌1057點。

但AI科技發展趨勢未改變，AI產業已逐步邁入實質獲利階段，台灣有完整供應鏈與技術優勢，股市若有拉回，可視為分批進場的布局機會。

而6月即將迎來首次除息的00400A，24日則在台股大跌時，衝出9.92萬張的成交量，顯見強勁買氣。

00400A基金經理人梁恩溢指出，對一般投資人而言，要從眾多標的中挑選符合市場趨勢的個股難度高，但其實透過主動式ETF也可參與產業成長契機。

近期已發布收益分配期前公告的00400A聚焦在兼具成長潛力與收益價值的台灣優質企業。

自6月18日公告首次收益分配以來，基金規模截至23日已較公告時明顯增長，提醒投資人，本次要參與00400A除息的最後買進日為7月8日，收益分配預計於7月31日發放。

00400A基金經理人梁恩溢補充，台股受國際情勢影響，短線波動較為明顯，加權指數急漲急跌已逐漸成為市場新常態，此時00400A的雙重投資策略更能發揮優勢。

在多頭行情中，基金透過「動能成長」的策略，積極布局具成長潛力的動能股，爭取超額報酬機會；當市場震盪加劇時，亦會善用「收益防守」的持股配置，精選近一年股息殖利率及股息金額排名位居市場前50%的企業，目標是跟上台股漲勢，更重要的是，在下跌時也能超前部署。

另一檔同為梁恩溢操盤的主動式基金「國泰台灣高股息基金(本基金並無保證收益及配息)」，基金規模已來到新台幣482.41億元，自去年７月響應金管會推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶（Taiwan Individual Savings Account, TISA）」制度，新增了不配息TISA級別，人氣倍增，基金還有不配息跟月配息的不同級別，可依理財需求，納入投資組合。

國泰台灣高股息基金最新基金月報指出，截至5月底，基金主要持股包括聯發科占比9.01%、台積電則是8.28%、台光電為7.29%，三檔合計近25%，其中聯發科今年以來股價上漲超過190%、護國神山台積電則是50%、台光電漲幅則高達249%，在多檔ETF選擇重壓台積電的情形下，這檔基金卻逆勢將聯發科作為第一大成分股，可望助攻基金後市展望。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。