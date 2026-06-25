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台灣 GDP「坐9望10」 法人建議善用主動台股 ETF 搭上台股有基之彈

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

AI需求引爆強勁拉貨潮，行政院主計總處已經將今年台灣經濟成長率（GDP）上修至9.6％；經濟部長龔明鑫日前更樂觀指出，在科技外銷訂單的強勢挹注下，全年GDP成長率突破10％「機會是存在的」。在總體經濟基本面的實質支撐下，台股可望持續上演「有基之彈」，投資人可擇優布局優質的台股主動式ETF，搭上台股長線多頭行情。

根據晨星統計至5月底，主動統一台股增長（00981A）近三個月、六個月、一年的累積報酬率分別為59.1%、98.0%、218.7%，不僅都高於同類型平均，而且都是同類型排名冠軍。成立以來績效達220.0%，也繳出亮眼成績。

統一投信投研團隊表示，台灣經濟動能十分強勁，主計處與央行雙雙上修今年GDP成長率預估，出口數據持續創下單月新高，顯示在AI商機帶動下，下半年出口表現可期。然而指數短線創高後，仍需留意修正壓力，包含去年第3季接單基期墊高，可能使年增率放緩，以及技術線型乖離與融資餘額偏高等因素，但健康整理有助延續多頭走勢的續航力。

統一投信表示，在強勁企業獲利驅動下，台股將呈震盪走高格局，投資人可透過分批進場或定期定額，布局00981A以掌握台股長期成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 龔明鑫 科技 00981A主動統一台股增長 GDP

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