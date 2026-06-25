台灣企業核心競爭力未破壞 市值 ETF 在震盪之際相對沉穩

台灣股市近期波動劇烈，聯邦投信表示，台灣作為全球科技產業重要供應鏈，在半導體、晶片設計、AI、高效能運算及電子零組件等領域持續具備國際競爭優勢。對於希望參與台灣大型企業成長機會的投資人來說，透過市值型ETF布局市場代表性企業，已成為許多長期投資人的選擇之一。

聯邦台灣精彩50ETF（009804）追蹤臺灣50 權重上限30% 指數，最大特色在於設有單一成分股權重上限30%的機制。相較於傳統市值型ETF可能較集中於少數大型權值股，009804透過權重調整機制，均衡布局50大企業。除晶圓代工龍頭外，009804配置近期表現優異的IC設計龍頭、被動元件龍頭與大型金控股等個股的權重配置均較傳統市值型ETF高。當市場輪動加快時，不同產業及個股表現可能出現差異，較均衡的配置有助於分散風險，並掌握不同產業的成長機會。

聯邦投信表示，回顧歷史經驗，台股短期跌勢多由資金流向或消息面引發，台灣企業的核心競爭力並未破壞。對於訴求穩健、希望參與台灣前50大企業成長紅利的投資人來說，被動型市值ETF在震盪之際表現相對沉穩。在市場評價回檔時，正是透過定期定額或分批進場、藉此降低長期投資平均成本的契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。