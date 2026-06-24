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無懼大盤重挫 台股 ETF 強悍資金挺 00631L衝上第一

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

國際股市重挫，台股昨（24）日再次大跌逾千點，加權指數收在46,043點，史上第八大跌點，但投資人對於台股的投資信心不減，逢低加碼資金湧入ETF市場，昨天單日淨申購前十大ETF全數是台股商品，槓桿型ETF更是衝上排名第一。

根據CMoney統計，昨日台股ETF（含主被動）合計單日淨申購金額為260.38億元，是今年來第十大金額，顯示投資人仍傾向於逢拉回加碼，前十大標的依序為元大台灣50正2（00631L）的109.22億元、主動凱基台灣78.8億元、元大台灣50的25.5億元、群益臺灣加權正2的22.72億元、凱基台灣TOP 50的19.3億元、主動復華未來50的8.15億元、主動國泰動能高息6.11億元、主動富邦台灣龍耀5.98億元、國泰臺灣加權正2的4.42億元、主動中信台灣收益2.5億元，類型涵蓋主動式有五檔、槓桿型則有三檔，市值型則有兩檔。

值得一提的是，元大台灣50正2獲得109.22億元的淨申購，不僅是單日全市場第一大，也改寫掛牌來自身次高紀錄，持有台指期首次突破四萬口。

法人分析，自美國總統川普發動貿易關稅來，投資人深知若非基本面變化造成的下跌，逢低進場是最佳策略，市值型ETF擁有不錯過大盤漲勢特性，是低點加碼的重要標的。

過去散戶分散於個股，對盤面影響有限，但隨投資人透過市值ETF參與市場，再由ETF配置至台積電、聯發科等核心權值股，且低檔加碼力道強勁，形成「標的集中、資金集中」的第四法人力量，今年來大戰外資賣超上市逾7,600億元局面，仍護航台股衝上新高，將是未來台股攻克5萬大關的重要基石。

昨日掛牌的主動凱基台灣吸引買盤進場，規模近乎翻倍，衝至157.07億元。展望台股後市，該ETF研究團隊指出，AI發展帶動台灣出口動能維持高檔，央行於第2季理監事會議也將經濟成長率上修至9.45%，總經數據有望支持台股多頭格局延續。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大 台股 凱基

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