00400A年化配息率9.5%

台灣5月外銷訂單金額達894.8億美元，不僅創歷年單月次高，也連續16個月維持正成長。經濟部指出，隨下半年進入接單旺季，AI需求強勁，若全球經濟維持穩定，全年外銷訂單金額有望突破1兆美元。主動國泰動能高息（00400A）經理人梁恩溢表示，雖然受到美光財報公布前夕觀望情緒，以及市場對AI題材過熱疑慮影響，全球半導體類股出現回檔，台股昨（24）日亦跌逾千點，但AI趨勢未改變，已邁入實質獲利階段，台灣有供應鏈與技術優勢，股市拉回可視為分批進場良機。

00400A在昨日台股大跌時買氣強勁，衝出單日9.92萬張成交量，經理人梁恩溢指出，投資人要從眾多標的中挑選符合趨勢的個股難度高，但透過主動式ETF也可參與產業成長。

近期已發布收益分配期前公告的00400A聚焦兼具成長與收益的台灣企業，首次配息金額每單位0.12元，根據公告當天收盤價來算年化配息率9.5%，且自公告來，規模已明顯增長，提醒投資人要參與00400A除息的最後買進日為7月8日，收益分配預計於7月31日發放。

梁恩溢補充，台股受國際情勢影響，短線波動較為明顯，加權指數急漲急跌已逐漸成為市場新常態，00400A的雙重投資策略更有優勢。在多頭行情中，基金透過「動能成長」的策略，積極布局具成長潛力的動能股，爭取超額報酬；當市場震盪加劇亦會善用「收益防守」配置，精選近一年股息殖利率及金額排名位居市場前50%的企業，跟上台股漲勢之餘，下跌時也能超前部署。

梁恩溢操盤的另一檔基金——國泰台灣高股息基金，目前規模新台幣482.41億元，有不配息跟月配息的不同級別，以及去年7月響應金管會推動台灣個人投資儲蓄帳戶制度、新增了不配息TISA級別，可依理財需求納入投資組合。

根據最新基金月報指出，截至5月底，國泰台灣高股息基金主要持股包括聯發科占比9.01%、台積電則是8.28%、台光電為7.29%，三檔合計近25%。

其中，聯發科今年以來股價上漲超過190%、台積電則是50%、台光電漲幅則高達249%，在多檔ETF重押台積電的環境下，基金將聯發科作為第一大成分股，助攻後市績效。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。