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00997A首次配息0.37元

經濟日報／ 張瀞文

主動群益美國增長（00997A）日前公布首次配息，預估每股配發0.37元，以23日收盤價14.5元來推算，預估單次配息率約2.55%，年化配息率約10.2%，一舉登上今年來季配型海外股ETF配息王。00997A除息日在7月6日，有意參與本次領息的投資人最晚須在7月3日買進，7月30日配息入帳。

00997A自4月中掛牌以來，上漲逾四成，即使面對中東戰事反覆、聯準會Fed）利率政策未明等考驗，仍能繳出優於大盤的亮眼成績。00997A年化配息率逾10%，是今年來唯一一檔配息率達雙位數的季配型海外股ETF，6.2萬名投資人有望息利雙收。

群益投信指出，00997A是第一檔布局範圍遍及美股全產業的主動式美股ETF，除擁有主動操作、彈性調整的優勢，還透過布局AI科技巨頭、那斯達克100強勢股，以及不限產業之未來潛力增長股組成的三大王牌策略，主動選出各產業強勢增長股，全方位掌握美股成長行情。

觀察00997A的持股，擁有半導體、AI晶片、儲存設備等AI強勢族群，也布局航太、軟體、通訊服務等潛力成長股，讓投資人能一次布局一籃子具備產業趨勢、獲利能力，股價動能又可期的美國優質股。

財富管理專家表示，今年來在地緣政治衝突、升息預期升溫的干擾下，全球金融市場波動加劇，也更加凸顯主動操作、靈活調整的重要性。主動式ETF去年在台問世以來，憑藉亮眼績效迅速吸引市場目光。

ETF理財達人指出，今年來美股不再只有科技股獨強，其他類股如原物料、消費、工業等獲利皆有增長，顯示類股輪動已成美股主旋律。在操作上若只採被動投資，容易被指數規則局限，無法提前卡位美股潛力未來。主動式美股ETF能因應市況、靈活調整持股，成為投資人參與美股成長的重要工具。投資人如果看好美股，想兼顧資產增值及穩健現金流需求，可考慮00997A這樣的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 聯準會 Fed

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