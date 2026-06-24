兩檔美股ETF明掛牌 吸金近百億元

0050的最新成分股變動引起關注，台積電權重已達63.7%。專家謝富旭指出，0050不再適合穩健型投資者，因為其新納入的成分股估值偏高，風險增加。他建議投資人應該重新評估對0050的投資定位。

2026-06-24 15:16