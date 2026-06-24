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兩檔美股ETF明掛牌 吸金近百億元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

美股ETF在添兩檔新兵，群益S&P500（009823）、群益美國科技巨頭（009824）自6月15日成立，將於25日上市上櫃，合計總規模94.11億元。

截至24日，追蹤標準普爾500指數的群益S&P500最新淨值為9.97元，規模32.08億元，風險報酬等級為RR4，經理費0.2%，保管費依序最新規模為0.1%，後續若規模超過100億元，保管費將降至0.06%，採季度配息，保管銀行為華南商業銀行，除息月分在2月、5月、8月、11月。

群益S&P500總持股檔數有503檔，前十大持股為輝達（NVIDIA）5.05%、蘋果4.5%、微軟2.89%、亞馬遜2.39%、ALPHABET（A）2.11%、博通1.88%、ALPHABET（C）1.7%、Meta 1.29%、美光科技1.24%、特斯拉1.12%。

截至24日，追蹤Solactive美國科技巨頭指數的群益美國科技巨頭最新淨值為9.87元，規模62.02億元，風險報酬等級為RR4，經理費0.8%，保管費依序最新規模為0.1%，後續若規模超過100億元，保管費將降至0.06%，採季度配息，保管銀行為中國信託商業銀行，除息月分在3月、6月、9月、12月。

群益美國科技巨頭總持股檔數有53檔，前十大持股為輝達13.96%、蘋果13.9%、美光科技6.54%、博通6.19%、ALPHABET（A）5.08%、微軟3.07%、超微半導體（AMD）2.88%、Meta 2.06%、亞馬遜1.75%、科林研發1.62%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 群益 配息 ETF 輝達 微軟

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