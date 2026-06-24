009823將於6月25日上櫃掛牌

櫃買中心表示，由群益投信募集發行之股票型ETF「群益標普500ETF」，簡稱群益S&P500（009823），將於明25日掛牌上櫃，並得辦理融資融券。

依據申請資料，群益S&P500 ETF所追蹤的「標普500指數」，涵蓋了美國各主要產業中的龍頭企業，為全球最具代表性的美國指數。有關ETF詳細投資策略請參閱公開說明書。

投資人可至投信公司網站查詢群益S&P500 ETF（009823）的相關資訊，亦可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁之「ETF/ETN / ETF /商品資訊 / 國外成分股ETF」項下搜尋到相關內容。櫃買中心提醒投資人，在投資各類ETF商品前，均應充分了解產品特性、費用結構及其投資風險，並詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。