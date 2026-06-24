不確定性成新常態…ETF多元資產組合布局 富邦投信看好新配置時代來臨

川普關稅政策反覆、地緣政治風險升溫，加上市場對聯準會利率政策路徑持續修正，全球金融市場波動加劇。富邦投信表示，在不確定性成為市場新常態的環境下，投資勝負關鍵已不再只是選對股票，而是能否透過資產配置建立具韌性的投資組合。

根據World Uncertainty Index統計，近年全球不確定性指數持續維持高檔，從地緣政治衝突、貿易政策變化到通膨與利率走勢，都牽動市場資金流向。富邦景氣循環多元資產組合基金擬任經理人林忠義表示，當市場變數增加、資產輪動加速，單押單一市場或產業的風險相對提高，透過跨市場、跨資產的多元配置，更有機會降低波動並提升長期投資勝率。

事實上，資產配置的重要性早已獲得學術研究驗證。被譽為「全球資產配置之父」的Gary Brinson在著名的布林森研究（BHB Study）中指出，投資組合績效約91.5%來自資產配置決策，選股與市場進出時機的影響相對有限。這項研究至今仍被視為現代投資組合理論的重要基礎。

除了學術研究外，全球最具代表性的機構投資人之一，耶魯大學捐贈基金，也透過股票、債券、不動產及另類資產等多元配置策略，創造長期優異績效，成為全球機構法人爭相借鏡的投資典範。

林忠義指出，許多投資人習慣專注於選股，但從長期投資角度來看，真正影響投資成果的往往是資產配置。尤其在全球政經情勢快速變化的環境下，更需要透過系統化方式掌握不同景氣階段的投資機會。

即將募集的「富邦景氣循環多元資產組合基金」，即以景氣循環與資產配置為核心投資理念，透過ETF進行全球跨資產布局，涵蓋股票、債券、房地產、黃金及另類資產等標的，並依據景氣循環變化動態調整配置，打造兼具成長與風險管理的投資組合。

林忠義分析，該檔基金以「3A」投資架構為核心，包括All-weather（全天候）、Asset Allocation（資產配置）及Aggregation（整合）。透過OECD綜合領先指標、美債利差及聯準會資產負債表等指標掌握景氣循環，再搭配跨資產配置與量化模型輔助決策，整合傳統金融資產與新興資產的投資機會。

林忠義認為，AI產業持續發展、企業獲利穩健成長，加上主要央行貨幣政策逐步轉向，市場仍存在許多結構性機會。然而未來市場最大的確定性，或許就是不確定性本身。面對快速變動的投資環境，唯有掌握景氣循環、善用資產配置與多元布局，才能提升投資效率，掌握長期成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。