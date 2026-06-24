00940單月配息數字再現0.05元 年化配息率逾5%

元大台灣價值高息（00940）最新配息出爐！根據元大投信24日第一階段公告，每受益權單位擬配發金額為0.05元，連續第二個月，單月配息金額持平於掛牌來最高水準，以24日收盤價12.66元計算，單月配息殖利率為0.39%，實際配息公告日在7月7日，最後買進日為7月6日，股息將在8月3日發放。

00940將邁向成立來第25次除息，回顧過去12個月實際年化配息殖利率約5.28%，也是第六次出現單月配息金額0.05元。

00940追蹤指數「特選臺灣價值高息指數」上半年成分股定期審核調整已在5月19日收盤起逐日生效，最新的前十大成分股依序為華碩（2357）4.74%、聯詠（3034）3.78%、聯電（2303）3.64%、瑞昱（2379）3.49%、長榮航（2618）3.31%、富邦金（2881）2.95%、中信金（2891）2.85%、漢唐（2404）2.83%、英業達（2356）2.81%、中興電（1513）2.73%。

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