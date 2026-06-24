高配息不等於高報酬！謝富旭「高齡化剛需」：0056、00878、00713減少配息是走對的路

配息縮水其實是好事！

有一個投資群益台灣精選高息ETF（00919）的朋友抱怨，雖然這檔ETF的配息很大方，配息率高達11%以上，但仔細一算，其實2025年的報酬率僅6.6%，遠遜於大盤與台積電，讓他很洩氣。他問我該怎麼辦？

我打算好好地認真回答這個問題。

就拿00919的例子來說，儘管該ETF宣稱，它的年化配息率高達11%以上（計算方法：2.52元/22.9（目前價位）×100% = 11%），但它2025 年的含息報酬率卻為6.6%。

我知道，你心中一定很不爽地在吶喊：「年配息11%又怎樣，沒有填息，還是虧錢啊！」其實你會有這樣的擔憂很正常，但富旭哥要提醒你，不要陷入高股息ETF的投資迷思了。

通常，大家對於投資高股息ETF，第一個、也是最容易陷入的迷思就是：高配息率，並不代表報酬率也高。

我們把《存股助理電子報》所追蹤的9檔ETF整理出來（表7-4）。你會發現從2025年全年，含息報酬率最高的是中信關鍵半導體（00891）為正19.5%，它過去的年配息為1.83元；相對目前25.8元的價位，年化配息率為7.0%，遠低於00919年化配息率的11%。

反之，00919的年化配息率高居存股池追蹤ETF名單的榜首，但2025年的含息報酬率，卻是股票型ETF中表現普通的。

高配息 並不代表高報酬率

我再舉台積電（2330）的例子就更清楚了。台積電過去4季累計配息計23元，相對目前2,000元股價，「配息率」（股票可稱為股息殖利率）僅1.15%，但是台積電的 2025年含息報酬率為89%。

相對之下，2025年的台股殖利率冠軍為長榮（2603）， 年配息32.5元，相較目前202元收盤價，殖利率高達16%，但是長榮2025年的含息報酬率為3.5%，還是大輸台積電。

對股票來說，股價愈走愈高，報酬率才會愈高；對ETF而言，它們所持有成分股的股價上漲，導致ETF的淨值提升，價格也會跟著提升，投資報酬率才會愈高。從00919對照00891，還有台積電對照長榮的例子告訴我們，高配息並不等於是高報酬。

對高股息股票或ETF的第2個迷思，正好是迷思一的光譜另一端。有些人認為，股票或ETF配息皆要扣股價，在財務學理上根本沒有意義，錢只是從你的左手換到右手。喜歡高配息投資標的的人，根本是傻蛋！

股息的兩大功能

陷入迷思二的人，通常忽略了股息的2種功能：

1.股息是價值投資的「定海神針」

大家都知道，價值投資最難的莫過於基本面分析，要瞭解公司的財務體質、獲利能力優劣與目前股價到底是昂貴還是便宜，說真的，這並不容易。於是，股息就是一個最可靠與最直觀的指標。

試想，觀察老公顧不顧家的最重要指標之一，應該就是每月該給的家用，有沒有準時且如數的入帳吧。假設，一個老公每月承諾給5萬元家用，他一直都信守諾言，即使曾發生過幾次拿不到這個數，但不久後又回復正常，那這位老公在「顧家」面向上，堪稱及格吧。

同樣的道理，一家企業如果每年都配得出股息來，過程或許有些波動，但大致堪稱穩定，那企業的財務體質與獲利能力大概沒什麼大問題。如果配息呈「階梯式成長」，更可能代表這家企業的獲利動能在轉強之中。

你會發現，存股池所追蹤的股票都有很完美的配息紀錄，比如說群光（2385）已連續24年配息，累計配息高達108元。帝寶（6605）連續27年配息，累計配息105元，而且配息還愈配愈多。這種穩健配息的公司，我們才敢在其股價大跌時加碼，才敢長期投資啊！

2.配息穩健的企業 填息機會高

配完息之後，企業的股價與淨值雖然要扣掉股息，感覺投資人沒有得到便宜。但你想想，如果這家企業的配息很穩健，今年配發每股5元現金股利，明年又配發5元，不就意味著這家公司在配息完後的一年，又能賺回至少每股5元的利潤回來，不是嗎？

長期而言，股價會跟著企業價值（淨值與獲利）亦步亦趨。一家每股淨值100元企業，股價120元，它派發5元股息後，淨值會減少為95元，股價會降為115元。但是1年後，如果這家企業賺回派發出去的5元，淨值和股價當然也很有可能回到原來水準，這就是「填息」。

有能力獲利的公司，填息機會也比較高，不是嗎？

投資理財需求高齡化

這2年，因為AI浪潮，市場資金追捧熱門題材股，導致獲利與配息穩健的高息股或高股息ETF倍受冷落，甚至讓人感覺投資高股息ETF或高息股好像白忙一場。

不過，我認為未來最不可逆，且難以扭轉的趨勢就是高齡化，並由此衍生龐大的高齡投資理財需求。請你捫心自問，等你退休，可能是65歲或70歲後了，你會把老本重押在本益比30 倍、50倍的熱門題材股上，奮不顧身地追求價差報酬嗎？

還是你想認份地把大部分的老本放在獲利穩、股息穩的高息股或高股息ETF身上呢？

在創辦《存股助理電子報》之前，我對台灣上市櫃1,700多家企業做過地毯式的調查與研究。我發現，獲利配息穩健的股票僅約150檔上下，我們再從中精挑40幾檔出來。

事實上，高息股在所有股市都一樣，一直是少數群族。你想想，當愈來愈多的資金，追逐數量有限的少數股票，長久下去會怎樣？想當然耳，它們的評價，也就是本益比與本淨比會被愈堆愈高。

舉例來說，一家穩健配息5元，市場給6%殖利率期望值的股票，現在只值83元。但3年後，愈來愈多退休金追逐這些少數的高股息族群，只要4%殖利率就滿足，那麼同樣配息、同樣獲利的高息股就可能值125元。

所以，富旭哥要呼籲一下高股息ETF的管理與行銷團隊，切莫再以「高配息率」做號召了。即使配息再高，衝到20%好了，如果持有的股票股價持續走弱，無法填息，這對投資人一點意義也沒有。倒不如，趁著高息股股價低迷，也普遍晚填息甚至貼息之際，保留銀彈加碼更多的績優高息好標的，為將來累計更厚實的實力。這才是ETF投資人之福。

據我觀察，元大高股息（0056）、元大低波高息（00713）、國泰永續高息（00878），皆已經往減少配息的方向走，不再媚俗。這3檔高息ETF都是著眼於ETF投資人長遠利益的立場進行修正。

與此同時，財經媒體記者與投資達人也要自省—避免動輒以「高股息神話破滅」、「投信是詐騙」、「投資高息ETF的人是韭菜！」這樣偏頗的立場去解讀。

最後，在本書尾聲，祝福每一位如我一般的普通平凡人，能運用書裡的觀念，踏上財富的翻身之路。

（本文摘自今周刊《中年財富覺醒》，作者：謝富旭 ）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。