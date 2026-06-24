40萬投資人敲碗！高息績效王00929緊追00981A 7月配息金額即將揭曉

24日台股重挫逾2%，權王台積電（2330）跌幅達4%。不過，復華台灣科技優息ETF（00929）雖然盤中一度隨大盤震盪走弱，但尾盤跌幅明顯收斂，終場僅小跌0.3%，收在31.55元，展現相對抗跌表現。

觀察今年來績效，00929累積含息總報酬率達80.9%，優於台積電同期的55.1%，表現亦勝過加權指數。若進一步比較主動式及高股息ETF族群，00929今年以來總報酬排名居前段班，緊追主動復華未來50（00991A）及主動統一台股增長（00981A）。

除了績效表現亮眼外，00929於6月公告配息所對應的年化配息率達10%，受到市場高度關注，也獲得逾40萬名受益人的正面回響。隨著7月新一輪配息即將揭曉，在績效與配息題材雙重加持下，市場對其後續配息水準保持關注，不少投資人也期待能藉由適當的進場時機參與布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。