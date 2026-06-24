0050真的穩健嗎？謝富旭曝2大隱憂：當是成長型標的那我完全沒意見

0050真的穩健嗎？

元大台灣50ETF（0050）2025年第4季成分股定期審核結果（俗稱的換股）出爐，新增了南亞科（2408）、致茂（2360）、健策（3653）與貿聯KY（3665）4檔。刪除中租KY（5871）、陽明（2609）、和碩（4938）與上海商銀（5876）。這讓我很想研究一下，0050到底算不算是一個穩健的投資標的？

0050的績效這幾年的非常亮眼，廣受大眾喜愛，規模突破1 兆元大關，但是在亮麗績效背後，有一些隱憂鮮少有人進行討論。如果你把0050當作是成長型標的，或是參與AI題材的機會股，那我完全沒有意見。但如果你是把退休老本，或準備買房、存兒女教育基金，以極高比重押在0050身上，那我建議你最好三思。

0050算不算是一個穩健的投資標的？這個大哉問可以從2個面向去探討：

第一、單一個股佔0050的權重

穩健投資之道，不是就是要分散風險嗎？這雖是老生常談的道理，卻是真理。在2016年之前，台積電（2330）佔0050的權重低於30%，當時將0050視為穩健標的是夠格的。但隨著台積電的股價一路上漲，目前台積電權重佔0050已高達63.7%，這時就出現持股過度集中的問題了。

你一定會質疑：「富旭哥，有護國神山給我們靠，又有AI加持，股價與獲利如日中天，妥當啦！」

單一個股佔投資部位不高於20%

問題是，投資風險的控管之道，就是看你能不能堅守原則啊。巴菲特一直看好可口可樂，但可口可樂佔波克夏‧海瑟威的股權投資部位（單純當股東，不涉經營權）比重從未超過25%。巴老這幾年很看好蘋果，也沒有超過25%。如果再加上波克夏‧海瑟威的直接投資部位，蘋果與可口可樂這2檔「重倉股」的佔比就更低了。

雞蛋不要放在同一個籃子裡，這種最基本的風險控管道理大家都懂，但能不能貫徹之，就端看你是不是真的堅守原則了。

45歲以前的我，認為可以再拚一下，單一個股的持股比重上限是訂40%。目前的我已步入56歲的熟年了，再6至7年就要退休了，我現在是嚴格自我要求，單一個股佔我的台股部位不要高於20%。

的確，台積電的獲利與股價如日中天，大家都認為台積電以後獲利只會成長、不會衰退。然而，資本市場的歷史告訴我們，所有產業終將難逃景氣循環與波動。如果下一波半導體景氣循環下行降臨了，台積電股價回檔50%以上並非不可能（歷史上也發生好幾次喔），如果你把身家的70%或80%以上都重押台積電或0050，有沒有想過，屆時你能不能撐得過去？

所謂風險控管就是這樣—先預想最壞的情況來臨會怎樣，反推現在我們要做怎樣的準備，才能安渡未來最壞的狀況。

0050第二個讓我擔憂的地方在於：新納入的成分股有愈來愈貴的現象

以這次最新納入的致茂來說，在正式被納入之前，致茂過去2年的股價上漲282%，本益比高達32倍；健策過去2年股價飆漲346%，本益比高達84倍；貿聯KY過去2年股價飆升462%，本益比達37.6倍；南亞科2025年強漲433%，但是因為過去4季還處於虧損，算不出本益比。

0050的選股邏輯很簡單，只看市值，不看獲利。只要市值進入台股前50大，就有機會成為成分股，選股完全不看獲利、財務強度、股利、公司治理等基本面的。

但是，通常股價會與獲利亦步亦趨，獲利愈好，股價就愈高。反之，股價就會下跌。然而，這2年在AI題材旋風式橫掃資本市場下，股價與獲利的連動性變弱，反而讓投資大眾與機構勇於追逐本夢比型的股票。這種情況會導致，在投機氣氛高漲下，0050很容易成為飆漲後股票的「接盤俠」，把股價漲幅遠遠高於獲利成長幅度的灌水股，納入成分股旗下。 今周刊《中年財富覺醒》，作者：謝富旭

試問，有哪一個穩健的投資人或投機機構，會去追買本益比動輒30至50倍的股票，而且是當作中長期（持股時間至少1季或更久）部位的價值投資？

富旭哥的意思並不是說健策、南亞科、致茂或貿聯KY這種熱門題材不能投資，如果你是採取技術分析，進行股價動能式的短線套利交易，並恪守停損紀律，也是一種可行的投資方式。但是，如果你把這些已經飆漲一大段的強勢股當成價值股，進行中長線投資的話，一旦市場多空豬羊變色，那可是會鬧出人命的。

事實上，除了上述4檔已經漲了一大波的電子股之外，0050在9月換股也將康霈（6919）納入，由於康霈是沒有獲利，甚至連營收都只有一點點的新藥股，又是在其股價大漲數倍之後納入，招致投資人不小的爭議。

那麼，0050還能投資嗎？當然可以，不過，要重新調整你對這檔ETF的戰略定位。

股價與獲利脫鉤的風險

我認為現在的0050已經不適合穩健型的投資人或退休族長期持有，因為它的現金股息殖利率不到2%，當然也不適合期望創造足夠現金流的股市包租公型投資人，但它仍適合以下這3種類型的投資人：

一、希望跟上AI等熱門題材 但又害怕大幅波動的積極型投資人

投資0050的波動性，當然比投資單一熱門題材個股要低許多，0050的最大持股—台積電，波動性其實也遠低於世芯KY、南亞科、金居、川湖等熱門標的，而且估值也合理許多。所以，如果你把0050定位在「成長股」是OK的。不過，富旭哥提倡，成長股與領息股要並重，所以，0050佔你的投資部位比重最好低於30%以下。

二、很想買台積電 但覺得資金門檻太高的人

有人認為，0050的股價74元，買一張只要拿出7萬4000元，等於把6成的錢拿來買台積電。但說真的，如果你真的很想投資台積電，又買不起1張，就直接買零股就好了，未必要透過0050。

三，追求績效能與大盤差不多的投資人

前面說過，以投資0050來規避波動、自許為知足不貪心的保守投資人，與投資中華電信的存股族有異曲同工之妙。但你卻可能因為害怕波動，而讓寶貴的資金押在殖利率偏低的標的上，這又何嘗不是讓自己的財富，曝露在報酬率不敵通膨率的風險之中呢？

（本文摘自今周刊《中年財富覺醒》，作者：謝富旭 ）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。